Futbol | Preferente Futgal
El Moaña ficha al central Chisco y renueva a Javi Domingo
El club celebra hoy su asamblea, a las 20.00 y 20.30 h, en el campo Iago Aspas
D.García
El Club Deportivo Moaña continúa apuntalando su plantilla para la temporada 2025/26. Esta semana la directiva anuncia la incorporación del defensa central Chisco, al tiempo que confirma la renovación de Javier Domingo «Javido».
Chisco tiene 27 años y procede del Choco, equipo en el que jugó en hasta tres etapas diferentes. También formó parte del Porriño Industrial y del Pontellas y cuenta con experiencia en Tercera RFEF y en la Preferente Futgal. «Un central con experiencia, destreza y garra», afirman desde el Moaña. Chisco disputó el año pasado 21 encuentros con el Choco, todos como titular, y aportó cuatro goles.
También en la línea defensiva el club confirma la continuidad de Javido, que afrontará su segunda temporada en la entidad. La temporada pasada jugó 29 encuentros y anotó dos goles.
Por otro lado, la directiva del Moaña tiene convocada para hoy la asamblea general de socios, a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 horas en segunda. Será en el campo Iago Aspas Juncal y el orden del día incluirá un balance económico y deportivo de la campaña 2024/25 y la planificación para la nueva temporada que está a punto de empezar.
