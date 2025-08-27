El Frigoríficos llega a los 1.000 socios

El Frigoríficos del Morrazo ya ha alcanzado la cifra de los 1.000 socios para la nueva temporada... y subiendo. La afición está respondiendo un año más a la llamada del club, que este año eligió como lema para esta campaña «Unha nova era, un mesmo sentimento». Una idea que alude a que «los tiempos cambian, pero lo que nos une sigue intacto».

El apoyo de la masa social es uno de los pilares del Balonmán Cangas, un respaldo que es clave para la supervivencia y viabilidad económica del club. Más aún en un año en el que la entidad afronta el presupuesto más alto de su historia, con 900.000 euros. La última asamblea general de socios aprobó una subida en los carnés, una medida que contó con el voto favorable de la inmensa mayoría de los presentes, para poder hacer frente a las exigencias derivadas de la mayor profesionalización que persigue la Liga Asobal.

Desde el club destacan la respuesta de su masa social, que una vez más muestra su fidelidad y compromiso con un equipo que afronta su vigésimo sexta temporada en Asobal y con una estructura deportiva con más de una veintena de equipos de base y cerca de 300 licencias federativas.

Horario del local social

Las personas que deseen renovar su carné o darse de alta como nuevos socios pueden acercarse al local social del Balonmán Cangas, situado en la Avenida Montero Ríos (al lado del antiguo bar Alondras). El horario de atención al público será de 11.30 a 13.30 horas y de 19.30 a 21.30 horas, de lunes a viernes. La recomendación del club es realizar este trámite antes del primer partido de liga para evitar colas en O Gatañal. El debut oficial del Frigoríficos en la temporada 2025/26 será el domingo 14 de septiembre a las 18.00 horas ante el Ademar León.

Los precios de los abonos son de 145 euros para los adultos, 95 euros para los sub 23 (nacidos entre 2002 y 2006), 250 euros el carné familiar, que incluye la unidad familiar con hijos nacidos hasta 2014; 75 euros para los juveniles (nacidos entre 2007 y 2012); y 50 euros para los infantiles (nacidos entre 2013 y 2017).

Video con Rodrigo Corrales

La campaña de captación de socios del Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo viene con un vídeo promocional en las redes sociales con la presencia de uno de los grandes embajadores del club: el portero de la selección española Rodrigo Corrales, doble medallista olímpico y canterano del Cangas y que en la temporada 2026/27 regresará al Paris Saint Germain. «Hai lugares onde toda custa máis. Onde a loita non é opción, é rutina», una idea que vincula el sentimiento de pertenencia, la identidad marinera y la fuerza colectiva de Cangas con el propio club.

Esa lucha a la que alude la campaña de socios ha empezado incluso antes de se levante el telón de la nueva temporada. El Frigoríficos perdió la semana pasada a uno de sus nuevos fichajes, el portero montenegrino Haris Suljevic, después de que el RK Zagreb notificase que afrontaría el pago de su cláusula de rescisión. La directiva continúa peinando el mercado para cubrir esta inesperada baja a menos de un mes para el inicio de la liga.

Esta semana el Cangas tiene programados dos nuevos amistosos, esta vez en Portugal: mañana contra el Póvoa y el sábado ante Áugas Santas. Este pasado fin de semana el Frigoríficos jugó en La Bañeza ante el Ademar León, con victoria para los leoneses 33-31.