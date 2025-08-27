La Escuela Fútbol Base Cangas cuenta con 13 equipos y mantiene abierta la inscripción

La Escola de Fútbol Base Cangas tiene en marcha la nueva temporada 2025/26 en la que contará con 13 equipos de fútbol base federados, desde prebenjamines hasta juveniles, además de un conjunto de categoría biberón. La entidad anuncia que la inscripción sigue abierta para todas las categorías y se pueden anotar jóvenes desde la categoría juvenil (nacidos en 2010) hasta biberón (nacidos en 2022).

Las familias interesadas pueden contactar con el club por medio del teléfono 625 802 460 (Miguel, coordinador), en el correo electrónico escolafutbolbasecangas@gmail.com o a través de las redes sociales.

Esta nueva temporada trae como aliciente a uno de los equipos del club compitiendo en la Preferente Futgal (antes Liga Galega), el infantil A, que el año pasado consiguió un brillante ascenso. «Todo este a pesar de ser uno de los pocos equipos que aún compite en un campo de tierra [Monte Carrasco], lo que implica un pinto más de épica, esfuerzo y mérito», concluyen.