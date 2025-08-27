fútbol | Base
La Escuela Fútbol Base Cangas cuenta con 13 equipos y mantiene abierta la inscripción
Se pueden anotar jóvenes nacidos entre 2010 (juveniles) y 2022 (biberones)
REDACCIÓN
La Escola de Fútbol Base Cangas tiene en marcha la nueva temporada 2025/26 en la que contará con 13 equipos de fútbol base federados, desde prebenjamines hasta juveniles, además de un conjunto de categoría biberón. La entidad anuncia que la inscripción sigue abierta para todas las categorías y se pueden anotar jóvenes desde la categoría juvenil (nacidos en 2010) hasta biberón (nacidos en 2022).
Las familias interesadas pueden contactar con el club por medio del teléfono 625 802 460 (Miguel, coordinador), en el correo electrónico escolafutbolbasecangas@gmail.com o a través de las redes sociales.
Esta nueva temporada trae como aliciente a uno de los equipos del club compitiendo en la Preferente Futgal (antes Liga Galega), el infantil A, que el año pasado consiguió un brillante ascenso. «Todo este a pesar de ser uno de los pocos equipos que aún compite en un campo de tierra [Monte Carrasco], lo que implica un pinto más de épica, esfuerzo y mérito», concluyen.
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Buscan vecinos en este pueblo a menos de una hora de Vigo: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto
- Usuarios de autocaravanas critican que se «crucifique» al colectivo
- Un argentino que reside en Galicia alucina con una «auténtica parrillada argentina» que hay en Santiago: «Me sentí como en casa durante dos horas»
- Inmobiliarias de Vigo ya exigen 500 euros para poder hacer ofertas por un piso
- Memorias de la movida viguesa
- Las amas de casa ya pueden solicitar la nueva pensión: más de 500 euros y solo 2 requisitos