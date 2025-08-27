Bueu acoge su cuarta regata ACT y aspira a volver a la liga «lo más pronto posible»

La Liga Eusko Label de traineras afronta este fin de semana su segunda incursión de la temporada en aguas gallegas y la primera cita será en Bueu, que pese a que este año no forma de la Asociación de Clubes de Traineras (ACT) volverá a acoger a la élite de esta disciplina deportiva. Será además el último fin de semana con los doce clubes en liza puesto que luego llega la clasificatoria y la disputa de la Bandera de La Concha y cuando se retome la liga será ya únicamente con los ocho primeros clasificados y con el play off de ascenso. Una fase en la que este año no estará la trainera del Club do Mar Bueu-Simei, pero desde el municipio confían en que pueda regresar «lo antes posible» a la liga.

La presentación oficial de la regata del sábado se celebró este miércoles delante en el Concello y puerto de Bueu con la presencia del presidente de la ACT, Borja Rodrigo, y representantes municipales, con el alcalde Félix Juncal a la cabeza. «Estamos agradecidos al ayuntamiento de Bueu por su interés y desde la ACT queremos cubrir toda la cornisa. Bueu tiene una gran vinculación con este deporte y forma parte de una comarca que respira remo y que es muy turística», destaca el presidente de la ACT.

La IV Bandeira Concello de Bueu se disputará a partir de las 18.20 horas en el formato clásico de tres tandas de cuatro traineras. En la primera remarán los dos equipos gallegos, Ares y Cabo, junto a Ondarroa y Kaiku; en la segunda será el turno de Hondarribia, Getaria, Lekeitio y San Juan; y en la tanda de honor estarán Orio, que lidera con autoridad la liga, Ziérbena –cuyo entrenador es el moañés Dani Pérez–, Donostiarra y Urdaibai. El domingo la liga se traslada a Ares y la composición de las series se realizará en función de la clasificación del sábado.

El campo de regatas para este sábado será el clásico de Bueu: las tripulaciones tomarán la salida desde la parte exterior del dique de abrigo y remarán en dirección a Portomaior, en cuatro calles que se abren ligeramente hacia los polígonos de bateas. «Es una forma de que la competición se pueda ver en muy buenas condiciones desde el propio puerto», explica el delegado del Club do Mar Bueu-Simei, Alberto Chapela.

Un momento de la presentación de la IV Bandeira Concello de Bueu, que se disputará el sábado. / Santos Álvarez

Un campo de regatas «igualitario» y sin grandes diferencias entre las calles

También destaca que este campo de regatas es de los «más igualitarios», con pocas diferencias entre las calles y sin influencias de corrientes. «Lo único que puede afectar es el viento del norte a la trainera que le toque bogar en la calle más exterior», apunta.

La organización habilitará en la entrada al puerto de Bueu una «fan zone» con gastronomía y una pantalla gigante para poder seguir la regata.

Bueu acogió su primera regata de la ACT en el año 2014, en un momento en el que la participación del club local en la liga era prácticamente una quimera. Sin embargo, la directiva y el entrenador José Ferral consiguieron sentar las bases de un proyecto que fue creciendo temporada a temporada y que disputó tres años consecutivos el play off de ascenso, consiguiendo el objetivo en septiembre de 2023.

Félix Juncal explica que acoger una regata de la Liga Eusko Label supone «una ventana de oportunidad» para el municipio, una promoción turística de primer nivel. «Una apuesta que desde el año 2014 surtió los efectos deseados», afirma el regidor. «Esta vez, a diferencia de 2024, no podemos competir, pero nuestra mirada esta puesta en poder volver en próximas ediciones», asegura Juncal.

Salvo sorpresa mayúscula este fin de semana significará el adiós de Cabo a la ACT después de doce temporadas ininterrumpidas, mientras que Ares tiene asegurada su continuidad. Este año la comarca se quedó huérfana de representación en la Liga Eusko Label, pero estará representada en el play off. La trainera de Tirán Pereira intentará regresar a la máxima competición del remo, tanto con su tripulación masculina como femenina. Esa fase se disputará el 20 y 21 de septiembre en Bermeo y Portugalete y la otra representante gallega será Chapela Wofco.