Windsurf | Mundial Techno 293
La canguesa Lindia Pousa, campeona del mundo sub17
La regatista del Náutico Rodeira tuvo una actuación sobresaliente en Gales | Ganó cinco de las mangas disputadas
La regatista canguesa Lindia Pousa acaba de proclamarse campeona del mundo de windsurf sub 17 en la clase Techno 293. La deportista, que forma parte del Real Club Náutico Rodeira, fue la gran dominadora de la competición, que incluyó un total de catorce mangas y en las que logró la victoria en cinco de ellas.
Este mundial, reservado para las clases Techno 293 y Techno 293 Plus, se celebró en la localidad galesa de Pwllheli desde el 16 de agosto hasta este fin de semana. La actuación Lindia Pousa se puede considerar sobresaliente gracias a su regularidad a lo largo de las catorce mangas: ganó la primera, fue segunda y tercera en las dos siguientes, en la cuarta volvió ser primera, segunda en la quinta, en la sexta y séptima alcanzó un quinto y sexto puesto, en la octava manga fue tercera, en la novena segunda, en la décima volvió a ser primera, en la undécima fue tercera, en la duodécima y en la decimotercera volvió a ser la mejor y en la última manga fue duodécima.
El sistema de competición permite descartar dos de las series y en el caso de la regatista canguesa descartó las regatas en las que fue sexta y duodécima, lo que le permitió acabar con un total de 25 puntos netos y con una amplia ventaja sobre la segunda clasificada, que fue la italiana Laura Grasso Castagnetta. El tercer puesto del podio fue para otra española, Martina Bárbara Tor.
El campeonato del mundo sub 17 femenino en la clase Tecnho 293 reunió en Gales a más de 40 regatistas de países como Gran Bretaña, Grecia, Italia, Bélgica, Hungría, Turquía, Estonia, Singapur o una delegación integrada por ocho españolas.
Cangas y el Real Club Náutico Rodeira estuvieron representados en este mundial por otro joven deportista, Marcos Dasilva, que compitió en la categoría sub 15. El regatista consiguió una meritoria undécima plaza en una competición con casi 40 deportistas y en la que el triunfo fue para otro español, Joshua Castro Jurek.
