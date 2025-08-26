La ACT regresa este sábado a la comarca con la IV Bandera Concello de Bueu

La Liga Galega de Traiñeiras finalizó este domingo en Tirán, pero eso no significa que se haya acabado la temporada de remo en la comarca de O Morrazo. Tanto la tripulación masculina como la femenina de Tirán Pereira lucharán por el ascenso a las ligas Eusko Label y Eusko Tren, que organiza la Asociación de Clubes de Traineras (ACT). Y aunque esta temporada no hay ninguna tripulación de O Morrazo en la máxima competición de traineras la ACT volverá a desembarcar en la comarca. Será este sábado, con la IV Bandera Concello de Bueu y que se presentará en los próximos días.

El ayuntamiento bueués ha vuelto a apostar fuerte por acoger una de las citas de la ACT, que supone un gran atractivo para el municipio y un importante retorno económico. A este fin de semana en Galicia solo llega la competición masculina –la liga femenina concluyó el domingo, a falta del play off de ascenso– y serán las últimas regatas antes de la Bandera de La Concha.

El título de liga, salvo hecatombe, parece claramente decidido a favor de Orio Orialki, que aventaja en 27 puntos a la trainera de Ziérbena Bahías Bizkaia, que entrena el moañés Dani Pérez.

El sábado se rema en Bueu y el domingo en Ares, que ya tiene garantizada su continuidad otra temporada más en la ACT. La otra tripulación gallega, Cabo da Cruz, salvo un milagro parece condenada al descenso directo: con solo dos regatas por disputar está a 9 puntos de Kaiku. Si se confirma la pérdida de categoría, Cabo pondría fin a una etapa de doce años consecutivos en la ACT.