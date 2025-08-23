Remo | Traineras
Tirán y Samertolaméu se disputan en Moaña su presencia en el play off de ACT
D.García
La Liga Galega de Traiñeiras (LGT) afronta su último fin de semana de competición, que se cerrará mañana con la Bandeira Concello de Moaña tanto en categoría masculina como femenina. La regata está organizada por la Sociedade Deportiva Tirán Pereira, que a priori parte con ventaja para asegurarse la segunda posición, que da derecho a disputar el play off de ascenso a la ACT.
Las tripulaciones deberán remar previamente hoy en Castropol, un campo de regatas «traicionero» por las corrientes y por el calado. Mañana domingo será el turno de la Bandeira de Moaña, que se disputará en A Mosqueira. «Vamos a intentar ganar en casa, que siempre es especial.», explica el directivo de Tirán Pereira Vicente Verdeal.
El título de la LGT parece claramente decantado para Chapela Wofco, tanto en la modalidad masculina como femenina. Y en ambas categorías Tirán Pereira es segunda. En la masculina Tirán Pereira afronta el fin de semana con cuatro puntos de ventaja sobre Samertolaméu Oversea y en las últimas cinco regatas los de O Con consiguieron acabar por delante de sus vecinos de Meira. En el caso de la liga femenina la ventaja de las chicas de Tirán Pereira con respecto a las terceras es mucho más amplia, con 16 puntos.
