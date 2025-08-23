El Moaña se mide hoy al Céltiga y convoca su asamblea para el 28 de agosto

El campo Iago Aspas Juncal acoge hoy el XLVIII Trofeo Vila de Moaña, en el que el conjunto local se medirá al Céltiga. El partido será a las 19.00 horas y la entrada es gratuita.

El encuentro de esta tarde será un buen test para el Club Deportivo Moaña, que se medirá a uno de los equipos que la temporada pasada ascendió desde Preferente a Tercera RFEF. Precisamente el encuentro que cerró la campaña pasada fue un Moaña-Céltiga con resultado de 1-3 para los arousanos.

Por otro lado, la directiva presidida por Estela Santomé anuncia la convocatoria de asamblea general ordinaria para el próximo jueves 28 de agosto. Será en el propio campo, a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 horas en segunda.