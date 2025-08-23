Fútbol | XLVIII Trofeo Vila de Moaña
El Moaña se mide hoy al Céltiga y convoca su asamblea para el 28 de agosto
REDACCIÓN
El campo Iago Aspas Juncal acoge hoy el XLVIII Trofeo Vila de Moaña, en el que el conjunto local se medirá al Céltiga. El partido será a las 19.00 horas y la entrada es gratuita.
El encuentro de esta tarde será un buen test para el Club Deportivo Moaña, que se medirá a uno de los equipos que la temporada pasada ascendió desde Preferente a Tercera RFEF. Precisamente el encuentro que cerró la campaña pasada fue un Moaña-Céltiga con resultado de 1-3 para los arousanos.
Por otro lado, la directiva presidida por Estela Santomé anuncia la convocatoria de asamblea general ordinaria para el próximo jueves 28 de agosto. Será en el propio campo, a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 horas en segunda.
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
- La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra
- Declaran la situación de alerta 2 por el riesgo para las casas en el incendio de Vilaboa
- Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía
- El incendio en Vilaboa, con nivel de alerta 2, mantiene en vilo a Moaña
- Cientos de afectados por los motores PureTech acuden a la vía judicial
- Más de 120 explotaciones de ganado bovino cesan su actividad en un año