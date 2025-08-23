El Cangas, víctima colateral de un fichaje de Champions y pierde a Suljevic

Fue el primero de los fichajes anunciados por el Frigoríficos del Morrazo a principios del mes de mayo. Sin embargo, su paso por el Cangas ha sido efímero y no ha llegado a debutar en partido oficial. El portero montenegrino Haris Suljevic dejará el club cangués para fichar por el RK Zagreb, que ayer por la mañana comunicó formalmente al Frigoríficos que procedería a abonar la cláusula de rescisión del guardameta. Ahora a la dirección deportiva del club no le queda otra que rastrear a toda velocidad el mercado en busca de un portero de garantías para acompañar a Mateo Pallas y Javi Fernández. «Estamos viendo mercado nacional e internacional, pero preferiblemente debe ser un jugador comunitario», avanza el director deportivo, Óscar Fernández.

El Cangas es en este caso la víctima colateral de un fichaje entre dos equipos de la EHF Champions League y que le deja en una situación delicada a menos de un mes para el inicio de la Liga Asobal. El Magdeburgo alemán, que es el actual campeón de Europa, fichó al portero bosnio Matej Mandic, que militaba en el RK Zagreb. Ante esta marcha el club croata, que es el más importante de su país, buscó en el mercado y se fijó en Haris Suljevic, que en la temporada pasada con Izvidac de Bosnia fue el portero con más paradas en la EFH European Cup.

El RK Zagreb intentó negociar un traspaso con el Cangas, algo a lo que el club de O Gatañal se negó. “Rechazamos abrir negociaciones debido al perjuicio deportivo que supone perder a una pieza clave en una posición imprescindible”, explica desdela dirección deportiva del Cangas Óscar Fernández. “Es un golpe duro porque se trataba de una apuesta segura, un portero de muchas garantías y estábamos convencidos de que sería uno de los jugadores clave de esta plantilla”, añade.

El siguiente movimiento del RK Zagreb fue comunicar ayer por la mañana que procedería a pagar la cláusula de rescisión de Suljevic, algo ante lo que el Frigoríficos no puede hacer nada. Además, a pesar del perjuicio causado, respeta la decisión del portero. La oferta del club croata es «irrechazable», estará cerca de su país y jugará en equipo de Champions.

El gran problema que se le abre al Cangas en estos momentos es que las posibilidades de mercado son muy limitadas, a menos de un mes para que comience la competición oficial. El club trabaja intensamente en esa búsqueda y apunta a un perfil comunitario para intentar agilizar todos los trámites burocráticos.

El Frigoríficos estrenará la Liga Asobal 2025/26 el domingo 14 de septiembre ante el Ademar León. Un equipo al que se medirá hoy en La Bañeza, a las 19.00 h, en un amistoso.