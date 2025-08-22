Justicia para el balonmano playa de Bueu

Si hay un lugar que se puede considerar como referente de balonmano playa en Galicia es Bueu y Banda do Río. Allí hace más de una década comenzó el torneo que organizaba la Asociación O Patelo, de la que luego tomó el testigo el Bueu Atlético. A lo largo de estos años el municipio incluso fue uno de los escenarios del circuito Arena 1.000 de la Federación Española de Balonmano, la auténtica joya de este deporte. Toda esa trayectoria de Bueu se vio recompensada en el reciente Campeonato de España, en el que el BMP Area Bueu se alzó con el título en la categoría infantil masculina. «Para el club es un poco sorpresa porque íbamos sin esas expectativas. Pero sobre todo es un orgullo porque hace diez años que empezamos a darle forma a todo esto y ahora ha explotado», explica uno de los responsables de la sección de balonmano playa del Bueu Atlético, David Iglesias.

El club clasificó a cuatro equipos para el torneo estatal, que se celebró en la playa de La Salvé de Laredo (Cantabria): juvenil masculino, infantil masculino, infantil femenino y alevín mixto. La actuación más destacada fue la de los infantiles masculinos, entrenados por Rubén Iglesias y con una plantilla integrada por Mateo Rosales, Francisco Ríos, Bruno Gómez, Javier Orge, Manuel Gil, Marco Quintáns, Marco Soliño, Leo Hernández, Xabier Gallego, Martín Montes, Roi Davila, Aitor Vidal y Pedro Monteagudo.

El BMP Area Bueu posa con su trofeo en Laredo. / Bueu Atlético

La mayoría son de Bueu, pero también hay jugadores del Cangas, Cisne y otros dos procedentes de A Coruña. «Empezaron con algo de nervios porque perdieron el primer partido de la fase de grupos, pero se repusieron y luego ganaron todos sus encuentros», explica David Iglesias. El BMP Area Bueu acabó la fase de grupos como primero y se clasificaron directamente para octavos de final. En esa eliminatoria ganaron por 2 sets a 1 al Barbate, que era el gran favorito. En cuartos apearon al Algeciras (2-0), en semifinales al Sanse (2-1) y en la final al Balonmano Playa Azuqueca por dos sets a cero (20-16 y 29-26). Un torneo prácticamente impecable.

El equipo de balonmano playa del BMP Area Bueu celebra una de sus victorias en el Campeonato de España, en Laredo (Cantabria). / Bueu Atlético

Entre 140 y 150 licencias federativas

El Bueu Atlético cuenta con entre 140 y 150 licencias federativas de balonmano playa, a las que hay que sumar un grupo de benjamines. El éxito de este Campeonato de España no es flor de un día, sino que es la culminación de un trabajo que viene de lejos y que ya se empezó a ver en el campeonato de selecciones autonómicas. El equipo infantil masculino de Galicia se proclamó campeón de España en 2024 con tres jugadores de Bueu y el seleccionador (David Iglesias). En la edición de 2025 –que se disputó a finales de junio– los infantiles masculinos fueron segundos, con cuatro jugadores y seleccionador de Bueu (Rubén Iglesias) y la selección cadete masculina fue tercera, con dos jugadores y el ayudante de entrenador de Bueu (Martiño Castro). El club también tiene representación en las selecciones autonómicas femeninas, con tres jugadoras en el combinado infantil y una en el cadete.

Unos resultados que suponen un espaldarazo para la apuesta del Bueu Atlético por una disciplina espectacular, vistosa y que cada vez tiene más adeptos. «Ahora toca disfrutar y descansar un poco. A partir de enero nos ponemos en marcha para empezar a entrenar a partir de mayo», concluye David Iglesias.