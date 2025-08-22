El Frigoríficos pierde a Haris Suljevic, que se marcha al RK Zagreb

Sobresalto en la pretemporada del Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo. Uno de sus nuevos fichajes de este año, el guardameta montenegrino Haris Suljevic, dejará la disciplina del club cangués para fichar por el RK Zagreb. El equipo croata comunicó oficialmente y por escrito al Frigoríficos que procederá a abonar la cláusula de rescisión del portero, que fichará por el principal equipo del balonmano croata y que jugará la EHF Champions League. La directiva canguesa se negó en redondo a negociar un posible traspaso, como le pedía el Zagreb, pero no puede hacer nada ante la decisión de la entidad balcánica de afrontar la cláusula de rescisión de Suljevic.

Este movimiento sorpresivo y a tan poco tiempo del inicio de la liga se debe a que el Magdeburgo alemán, actual campeón de la EHF Champions League, acaba de fichar al portero titular del Zagreb, el bosnio Matej Mandic. Y el equipo croata se ha fijado en Haris Suljevic, que en la temporada pasada fue el guardameta con más paradas en la EHF European Cup. “Nosotros nos negamos a abrir negociaciones para un traspaso debido al perjuicio deportivo que supone perder a una pieza clave en una posición imprescindible”, explica desdela dirección deportiva del Cangas Óscar Fernández. “Es un golpe duro porque se trataba de una apuesta segura, un portero de muchas garantías y estábamos convencidos de que sería uno de los jugadores clave de esta plantilla”, añade el directivo.

El RK Zagreb notificó hoy mismo al Frigoríficos del Morrazo que haría frente a la cláusula para hacerse con los servicios de Suljevic. Desde el club cangués reconocen que para el jugador la oferta del Zagreb es “irrechazable”, que además le permite regresar a cerca de su país de origen y jugar en uno de los mejores equipos de Europa. A su vez el Cangas deberá ahora buscar un reemplazo de garantías que acompañe en la portería a Mateo Pallas y Javi Fernández, un trabajo que ya está en marcha y desde la dirección deportiva se barajan varios candidatos.

Curiosamente Haris Suljevic fue el primer fichaje anunciado por el Frigoríficos del Morrazo a principios del mes de mayo. La directiva era consciente de las salidas de Jorge Pérez y de Luka Krivokapic y por ello una de las tareas prioritarias era incorporar a un nuevo portero. Suljevic firmó por una temporada, con opción a una segunda. Desde el Cangas reconocen el “gran nivel de compromiso y profesionalidad” mostrado por Suljevic en su breve estancia en el club y le desean suerte en su nueva etapa.