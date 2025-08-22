balonmano | Copa Galicia
El Automanía Luceros pierde por la mínima ante el Ribeiro (33-32)
Los ourensanos jugarán en la siguiente ronda contra el Bueu Atlético
redacción
El Automanía Luceros quedó eliminado en la primera ronda de la Copa Galicia tras perder por la mínima con el Rodosa Ribeiro (33-32). El partido, correspondiente a la ronda de octavos de final se disputó en la pista ourensana, y ahora el Ribeiro se medirá en cuartos de final al otro representante de la comarca de O Morrazo, el Bueu Atlético.
El partido se caracterizó por la igualdad, aunque con el Ribeiro llevando la iniciativa en el electrónico hasta llegar a un 9-5 en el minuto 14. El equipo de Adrián Méndez reaccionó de inmediato con dos goles de Iago Iglesias, Thompson y Carlos Menduíña (9-9).
El Automanía Luceros logró completar su remontada y se puso 10-12 en el minuto 22. Sin embargo, un nuevo parcial de los ourensanos les permitió irse al descanso con ventaja (17-14).
En la segunda mitad el Ribeiro se mantuvo siempre por delante, pero sin romper el partido. El Automanía Luceros se mantuvo con vida en todo momento y después de ir tres goles abajo (23-20, min.37) consiguió empatar de nuevo (24-24, min. 31). No obstante, esta vez no fue capaz de culminar la remontada y ponerse por delante. William Thompson logró apretar el marcador al anotar el 33-32 con apenas medio minuto por jugar. El Ribeiro solicitó un tiempo muerto y consiguió mantener la posesión sin que el electrónico se volviese a mover.
