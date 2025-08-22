El Automanía Luceros pierde por la mínima ante el Ribeiro (33-32)

El Automanía Luceros quedó eliminado en la primera ronda de la Copa Galicia tras perder por la mínima con el Rodosa Ribeiro (33-32). El partido, correspondiente a la ronda de octavos de final se disputó en la pista ourensana, y ahora el Ribeiro se medirá en cuartos de final al otro representante de la comarca de O Morrazo, el Bueu Atlético.

El partido se caracterizó por la igualdad, aunque con el Ribeiro llevando la iniciativa en el electrónico hasta llegar a un 9-5 en el minuto 14. El equipo de Adrián Méndez reaccionó de inmediato con dos goles de Iago Iglesias, Thompson y Carlos Menduíña (9-9).

El Automanía Luceros logró completar su remontada y se puso 10-12 en el minuto 22. Sin embargo, un nuevo parcial de los ourensanos les permitió irse al descanso con ventaja (17-14).

En la segunda mitad el Ribeiro se mantuvo siempre por delante, pero sin romper el partido. El Automanía Luceros se mantuvo con vida en todo momento y después de ir tres goles abajo (23-20, min.37) consiguió empatar de nuevo (24-24, min. 31). No obstante, esta vez no fue capaz de culminar la remontada y ponerse por delante. William Thompson logró apretar el marcador al anotar el 33-32 con apenas medio minuto por jugar. El Ribeiro solicitó un tiempo muerto y consiguió mantener la posesión sin que el electrónico se volviese a mover.