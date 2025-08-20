Tirán y la Xunta reman para reducir la desigualdad y por una cultura inclusiva

Moaña acoge este domingo el final de la Liga Galega de Traiñeiras (LGT), tanto en su modalidad masculina como femenina, con las regatas que organiza la Sociedade Deportiva Tirán. El club quiere enmarcar la prueba femenina dentro de la campaña de promoción y sensibilización para reducir las desigualdades de género en el ámbito deportivo, una iniciativa que forma parte de un convenio con la Secretaría Xeral para o Deporte, de la Xunta de Galicia.

Así, este martes por la tarde se celebró en la sede de Tirán Pereira un acto para poner en valor ese convenio, con la presencia de la tripulación femenina del club; el jefe del servicio provincial de Deportes de la Xunta, Daniel Benavides; y la concejala de Igualdade, María Ortega, y el edil de Deportes, Rubén Viéitez, del Concello de Moaña.

La campaña impulsada por Tirán Pereira y la Secretaría Xeral para o Deporte quiere promover el deporte femenino, reducir las desigualdades de género, empoderar a las mujeres a través del deporte y fomentar «unha cultura inclusiva que valore e apoie a súa participación en todas as disciplinas» deportivas.

El domingo la LGT bajará el telón de la temporada 2025, con la disputa de la V Bandeira Femenina Concello de Moaña y de la XLIII Bandeira Concello de Moaña en la categoría masculina.