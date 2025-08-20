Pablo Castro: «Vuelvo con más madurez, pero con la misma ilusión»

Si hay un integrante de la plantilla del Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo que vive con especial ilusión está temporada y cuenta los días para volver a O Gatañal es Pablo Castro. El pivote regresa «a casa» después de cinco temporadas en las que completó su formación como jugador y ganó en experiencia. «Vuelvo con más madurez, pero con la misma ilusión», aseguraba este miércoles en el acto oficial de su presentación en Óptica Studio, uno de los patrocinadores del club.

Ilusión es la palabra que más repitió en su intervención, un sentimiento verdadero y casi palpable. «Creo que nunca seré capaz de explicar lo qué me pasa por la cabeza. Desde que se concretó el fichaje vivo en un momento de ilusión constante, siento eterno agradecimiento por esta oportunidad de volver», decía visiblemente emocionado al lado del presidente del Cangas, Alberto González.

Pablo Castro y el presidente del Balonmán Cangas, Alberto González, este miércoles en la presentación oficial por su regreso al club. / Pedro Mina

Durante el acto de presentación desveló una anécdota que revela hasta que punto el balonmano es una pasión para él. «Mi madre tenía guardado un papel que escribí cuando tenía siete años. Era la respuesta a la pregunta de si tuviese una lámpara mágica y saliese un genio qué tres deseos le pediría», cuenta. Uno de aquellos deseos que Pablo Castro escribió con siete años y que ahora de manera muy oportuna su madre le recordó era «ser jugador profesional de balonmano cerca de mi casa y de mi familia». O sea, en Cangas. Un deseo que ha podido cumplir.

El pivote se formó en el club y debutó con el primer equipo en la temporada 2015/16. Tras la campaña 2019/20 inició una aventura para ganar experiencia y minutos en el Handbol Eivissa (Ibiza) y Valinox Novás, con dos temporadas en cada club. Y desde O Rosal fue reclamado para volver a la Liga Asobal de la mano de Quique Domínguez y el Helvetia Anaitasuna. El presidente del Cangas se refirió a ese periplo de Pablo Castro y se muestra convencido de que puede ser un «espejo» para la cantera. «Una de nuestras ideas es que la gente que sale del club pueda volver. Hay jugadores como Pablo que salieron para seguir formándose y ganar experiencia en otros equipos y que pueden tener la posibilidad de retornar», manifestaba Alberto González antes de concluir su intervención con un sentido «bienvenido a casa, Pablo».

El nuevo jugador del Frigoríficos del Morrazo Pablo Castro junto a los responsables de Óptica Studio, Paco Cantelar (izquierda) y Manuel Camba (derecha), patrocinador del club. / Pedro Mina

Pablo Castro llega para aportar sobre todo en defensa, como una de las piezas del bloque central. El ya conoce cómo es trabajar con Quique Domínguez y se deshace en elogios. «Al principio me imponía muchísimo. Es muy exigente, pero es un técnico que lo observa todo y que escucha mucho a los jugadores», explica Castro.

El pivote cangués también se refirió al intenso trabajo de pretemporada que está afrontando la plantilla. «Tenemos agujetas hasta en las pestañas», decía con humor. Ya más serio subraya las buenas sensaciones que está mostrando el equipo en los entrenamientos y en los partidos disputados hasta la fecha. Y también apunta que es lo que se puede esperar la afición de O Gatañal: «Un equipo y unos jugadores que nos vamos a dejar el alma en la pista en cada partido. Seguro que vendrán momentos difíciles, pero que creo que este es uno de los grupos más humanos y de mayor calidad dentro del vestuario, en cuanto a grupo y familia. Cada uno de nosotros va a remar codo con codo con el compañero que tenga al lado».

Esta temporada lucirá el dorsal 35, que no es el mismo que en su anterior etapa pero que al igual que aquel tiene vínculos familiares. «Antes llevaba el 81, que era una referencia a mis hermanos. Ahora el 35 está relacionado con mis sobrinos», desvela. Y acaba afirmando que «no me da llegado la hora para poder volver a jugar en O Gatañal en la Liga Asobal».