El Automanía Luceros vuelve a encomendarse a la juventud

El Automanía Luceros disputará hoy, si la situación de los incendios lo permite, su primer partido de la pretemporada. Será un encuentro oficial, ante el Ribeiro y correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa Galicia. El filial del Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo vuelve a salir con una plantilla muy joven y con dos objetivos claros: mantener la categoría, intentando obtener la mejor clasificación posible, y especialmente que sus jugadores estén listos y disponibles por si el equipo de Asobal les necesita. «Lo bueno es que ya han visto que si trabajan pueden tener minutos importantes y de calidad, como pasó la temporada pasada con Mateo y Javi en la portería, Azurmendi o Gael», explica su entrenador, Adrián Méndez, que sumará su cuarta temporada consecutiva al frente del filial cangués.

La juventud es la característica más destacable del Automanía Luceros. Con la excepción de Josemi en el extremo izquierdo y que tiene 33 años, el resto de los integrantes del equipo son sub 23. La portería volverá a estar defendida por Mateo Pallas, Javi Fernández y Antón; en el lateral derecho estarán Mendu, Carlos Menduíña «Charly» e Iago Fonseca; en el lateral izquierdo estarán Denis Iglesias, Salva, Diego y William Thompson, que también podrá jugar en el pivote; en el extremo izquierdo estarán Martín Fuentes y Josemi y en el derecho Eloy y Christian; en la posición de central Iago Iglesias y Dimitrije Doder; y para el pivote Juan Rodríguez, Xandre y el propio William Thompson.

Una plantilla joven, integrada por jugadores que ya estaban en el equipo o que suben desde juveniles o el equipo de Primera Autonómica. La guinda podría ser la incorporación del lateral Gilsanz, de 23 años, y que ya jugó con el Luceros, pero que en los últimos años estuvo fuera por motivos de estudios.

La desaparición de una norma que era un sinsentido

Para esta temporada 2025/26 desaparece una de las normas que condicionó la anterior campaña: la obligación de que los jugadores que llegasen a diez partidos con el equipo de categoría superior, en este caso el de Asobal, pasarían a tener ficha del primer equipo y ya no podrían jugar con el filial. Un sinsentido que iba en contra de la formación de los jóvenes. «Este año se modificó: cuando lleguen a esos diez encuentros pasarán a tener ficha del primer equipo, pero podrán seguir jugando con el Luceros», explica Menduíña.

En estos momentos hay varios de esos jugadores que están trabajando en la dinámica de entrenamientos del primer equipo: Mateo Pallas, Javi Fernández, Juan Rodríguez,Martín Fuentes, Denis Iglesias e Iago Iglesias, con quien Quique Domínguez tuvo un bonito gesto en la presentación oficial de hace unos días en Darbo. El Automanía Luceros ya no tendrá este año en la posición de central a uno de sus faros, Manu Pérez. El jugador moañés estará plenamente integrado en la primera plantilla y su puesto en el filial a priori lo ocuparán el propio Iago Iglesias y Dimitrije Doder, que sube desde juveniles.

La primera prueba de la pretemporada será hoy en Ourense ante el Ribeiro, a las 20.30 horas en la primera eliminatoria de la Copa Galicia. Si el Luceros consigue ganar la semana próxima jugaría en O Gatañal contra el Bueu Atlético, que está exento de esta primera ronda. De cara a la liga regular el entrenador del Automanía destaca que en principio habrá dos equipos que se presume que estarán por encima de los demás: el recien descendido Novás y el Lanzarote. «Pero hay otros que se han reforzado mucho y bien, como el Tacoronte, que no será el mismo que la campaña pasada. Con todo creo que será una liga muy igualada, en la que cualquiera puede ganarle a cualquiera», apunta Adrián Méndez. El estreno oficial de los cangueses será el domingo 14 de septiembre en el pabellón de O Gatañal ante el Granitos Ibéricos Carballal.