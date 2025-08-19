Tirán y Meira, duelo fraticida en el mar

La Liga Gallega de Traineras mantiene viva en Moaña una lucha fraticida para jugar el play off de ascenso. A principios de la temporada de regatas, la de Samertolaméu, de Meira, había empezado imponiéndose a la de Tirán, pero a medida que avanzó la competición, la trainera de Tirán se fue imponiendo, mostrando más regularidad y cogiendo una bandera ventaja, que es como si fuera el gol average enel fútbo. En estesentido, ahora mismo, tras la regata celebrada el domingo en Boiro, Tirán aventaja a Meira en cuatro puntos y una bandera. El entrenador de la tripulación de Tirán, David Costa, no se fía en absoluto de la ventaja actual y el de Meira —tal vez para despistar— considera muy difícil igualar a Tirán, sobre todo porque la última regata de la liga se disputa en aguas de Tirán. Las aficiones de una y otra trainera contemplan esta disputa fraticida con entusiasmo y no dudan en señalar que ofrece un aliciente más a este deporte. Mientras, otra trainera de la comarca de O Morrazo, Bueu, se desploma en la clasificación.

Trainera de Samertolaméu en Boiro. | Liga gallega de traineras

En entrenador de la Sociedad Deportiva Tirán, David Costa, acabó muy satisfecho de la actuación de su tripulación en la regata de Boiro, donde quedó tercera, con un tiempo de 21.02.00, a algo más de 11 segundos de Samertolaméu, lo que le permitió aumentar en un punto la ventaja que llevaba antes de la Bandea de Boiro de tres puntos. David Costa afirma que la regata estuvo condicionada por el cambio de viento y recuerda que Castropol llegó a esta ren cabeza. Afirma que si el viento se mantiene la segunda plaza hubiera estado al alcance de la embarcación de Tirán. «Pero son cosas que suceden en una regata y que también son alicientes para los espactadores», dice David Costa, que asegura que su equipo dio la cara en todo momento, no como ocurrió en Narón. Para nada se da ganador sobre Meira, con la que juega una plaza en los play off de ascenso. Recuerda una ocasión muy cercana en la que Tirán ganó la clasificación cuando Bueu llevaba 7 puntos de ventaja. «No nos podemos permitir relajarnos. Tenemos que ser competitivos». David Costa quiere tener todo el equipo listo también para las competiciones que se aproximan, una vez finalizada la Liga Gallega, que son las bandera de Teresa Herrera, en A Coruña, y La Concha, en San Sebastián.

Por su parte, Alberto Hermo, habla de una regata rara la del Domingo, en Boiro. «En la última ciaboga iba Castropol de primero, sobre Chapela». Respecto a la rivalidad que en este momento tiene con Tirán, Alberto Hermo manifiesta que sí es verdad que Samertolaméu comenzó mejor, que se generó muchas expectativas, porque, además, había gente nueva buena ya contrastada, pero lo cierto es que el equipo está aún en construcción, tenemos a gente muy joven». Alberto Hermo aún considera que la suya, es una tripulación que aún está en construcción.