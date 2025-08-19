El club Ría de Aldán vence en el Descenso del río Miño

El Club de Mar Ría de Aldán -Gandón se proclamó vencedor porque equipos en el LIV Descenso Internacional del Miño, disputado el sábado en Tui, como más de 400 palista y 42 clubes de Galicia, Portugal y Argentina. El club cangués sumó 2.351 puntos y se hizo con el triunfo colectivo, por delante del kayak Tudense (1.598) y del Club Cobres (1.469), en una edición que volvió a dejar imágenes de gran piragüismo en el río Miño

En la categoría cadete, destacó el primer puesto de Martín González en el K1.