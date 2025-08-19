FÚTBOL | Tercera Federación
El Alondras inicia con dos victorias su pretemporada
Los rojiblancos ganaron 1-2 ante el Beluso y por 0-2 al Marín | Gran actuación de los canteranos
El Club Deportivo Alondras echó a rodar el pasado fin de semana con dos partidos amistosos de pretemporada; uno en Bueu y otro en Marín. En el primero ganó por 1-2 y en el segundo por 0-2. Es cierto que se dice que los resultados en la pretemporada no deben tenerse en cuenta, que son para rodar al equipo y realizar muchos cambios, pero también sirven para que los jugadores cojan confianza, sobre todo los delanteros, cuando marcan. Así lo reconocía ayer el presidente del Alondras, Rafa Outeiral, que tenía más la vista puesta en la próxima semana, cuando los rojiblancos se enfrenarán al Bueu y al Portonovo. Cierto que no son rivales de su misma categoría, pero si de un nivel superior al del pasado fin de semana. Estos partidos serán una piedra de toque en la pretemporada. Hasta el momento, lo que está sorprendiendo para bien es el nivel que están demostrando los jugadores de la cantera que subieron al primer equipo. Sorprenden por su desparpajo y su saber estar en el campo, sin ningún miedo a competir con jugadores contratados.
