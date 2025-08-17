Traineras | Liga Gallega
Tirán se juega en Boiro distanciarse más de Meira
La Sociedad Deportiva Tirán se juega hoy en el campo de regatas de Boiro mantener la segunda posición en la clasificación general frente a Meira, en un duelo fraticida. En entrenador de Tirán, David Costa , asegura que hoy esperan resarcirse de la regata del fin de semana pasado, donde considera que el equipo no estuvo a la altura, que no compitió. «Fuimos a remar, nada más». David Costa recuerda que Tirán depende de sí misma para jugar los playoffs de ascenso. La regata de Boiro se prevé difícil, con aguas tranquilas y temperaturas muy elevadas. Pero David Costa sabe que es aquí donde se puede distanciar todavía más de Meira (ahora le lleva tres puntos). Tiene a todo el equipo preparado y con tripulaciones pensando en la próxima semana, cuando tendrán que competir en dos regatas.
