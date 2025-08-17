Sonia Boubeta, entre el bus de Vitrasa y el remo

Sonia Boubeta reparte buena parte de su tiempo entre dos medios de transporte bien distintos. Uno es el autobús, como conductora de la empresa Vitrasa en Vigo. Y luego está su pasión por el remo, ya sea a bordo de una trainera, un skiff o un scull. La remera de Meira (Moaña) está completando una temporada repleta de éxitos y a la que aún espera ponerle el broche con una participación en el Campeonato de Europa de Remo de Mar.

Esta modalidad, que apenas tiene implantación en Galicia, ha sido la responsable de sus últimas alegrías: medalla de oro en skiff individual y en doble scull y una plata en el barco de cuatro scull con timonel. Unos éxitos que ha logrado en las filas del Club Náutico Altea (Alicante), con el que desde hace unos diez años hace remo en banco fijo en «llaut», que es como una trainera pequeña. Fue así como poco después el club alicantino le ofreció la posibilidad de probar el remo de mar. «Es una pena que aquí en Galicia no se promocione esta disciplina, que es como el remo olímpico y en la que se compite a bordo de unos botes autovaciables con los que puedes remar en cualquier condición de mar», cuenta la deportista.

La remera moañesa Sonia Boubeta, la segunda en la imagen, en el bote de cuatro scull en el Campeonato de España de remo de mar junto a Inmaculada Barrnco, Gema González, Emily Jane Marin y Vicente Jorro como timonel. / Club Náutico Altea

Ella se compró una embarcación por su propia cuenta para entrenar y compite con el club alicantino. En toda la costa mediterránea sí que existe una gran desarrollo de esta deporte, que básicamente se divide en dos modalidades: costero (coastal rowing) y playa sprint (beach sprint). La segunda de ellas debutará como disciplina olímpica en los Juegos de Los Ángeles 2028.

En el Campeonato de España que se acaba de disputar en Alicante Sonia Boubeta participó en la variante de remo costero, que cuenta con una distancia de 6.000 metros para la categoría absoluta y de 3.000 metros para veteranos. Las regatas no son en línea, sino en circuitos con medias ciabogas. La moañesa consiguió la medalla de oro en el skiff individual y en doble scull con Emily Jane Marin, una deportista de nacionalidad inglesa pero que vive en España desde hace muchos años. «Nos conocemos porque remamos juntas en la trainera de Astillero e incluso estuvo una temporada en Meira, en el año 2014», cuenta la deportista moañesa.

La medalla de plata llegó en el cuatro scull con timonel, con una tripulación formada por ellas dos e Inmaculada Barranco y Gema González, con Vicente Jorro en el timón.

Sonia Boubeta, la segunda en la imagen, en el bote de doble scull en el Campeonato de España de Remo de Mar, en el que logró la medalla de oro junto a Emily Jane Marin. / Club Náutico Altea

Estos éxitos llegan después de una brillante temporada en la trainera mixta de veteranos de Samertolaméu, que incluyó el título de la liga gallega, el Campeonato de Galicia y el Campeonato de España. En esta última cita no pudo remar debido a la incomprensible oposición de la propia Federación Galega de Remo a que pudiesen competir tripulaciones mixtas. «Después de aquello me desmotive bastante y no tenía ganas de competir», cuenta Boubeta. Pero al final las ganas de remar, de competir y las facilidades para entrenar que le ofrece Vitrasa la acabaron de convencer. «Desde la empresa me ofrecieron toda la colaboración posible y me puse a entrenar», cuenta.

Sonia Boubeta con sus tres medallas en el Campeonato de España de Remo de Mar, dos oros y una plata. / Club Náutico Altea

Al final valió la pena y ahora tiene la esperanza de poder acudir al próximo Campeonato de Europa de Remo de Mar, que se celebrará en Turquía en la segunda semana de octubre. «Este año por primera vez incluyen la categoría de veteranos y a lo mejor podríamos acudir con el bote de cuatro scull. El año que viene el europeo va a ser en Getxo (Euskadi) y estaría muy bien que incluyesen algún skiff individual o un doble scull», explica Sonia Boubeta.

La remera de Meira espera que su ejemplo sirva para que esta modalidad del remo también desembarque en Galicia y que los deportistas no tengan que irse al Mediterráneo. «Es una pena que no se fomente más en categorías base como infantiles, cadetes o alevines porque es muy buena formativamente, les aporta unas cualidades que luego pueden llevar al banco fijo y van a ser mejores remeros», argumenta. Y luego está la ventaja de que estos botes autovaciables ofrecen la posibilidad de trabajar en casi cualquier condición del mar sin el riesgo de que vuelquen o de hacerse daño.