Baloncesto
Inscripción abierta para menores de 6 a 13 años en el Defensores Morrazo
REDACCIÓN
Cangas
El club de baloncesto Defensores Morrazo abre el plazo para la inscripción de jugadores y jugadoras de 6 a 13 años de edad para la próxima temporada.
Las categorías disponibles son las de «babys», para nacidos en 2018 y 2019; premini, para nacidos en 2016 y 2017; mini, entre 2014 y 2015; y finalmente para infantiles, entre 2012 y 2013.
Desde el club explican que hay opción de formar equipos masculinos, femeninos y mixtos. Las personas interesadas en más información o en inscribirse pueden llamar al teléfono 660 876 231. También pueden hacerlo a través de las redes sociales del Defensores Morrazo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil denuncia a un vecino de Moaña por llevar 1.000 kilos de sardinas sin papeles en su furgoneta
- Incendios forestales en Galicia, en directo | El primer gran incendio del año en Galicia ronda ya las 600 hectáreas arrasadas en Vilardevós
- Un policía de Vigo rescata del agua a un joven de 24 años que se bañaba en Samil
- Davila 15/08/2025
- Despliegue policial en Vigo por una reyerta entre padres que se originó por una riña infantil en el parque Camilo José Cela
- Madre agredida en Vigo: «Un niño abofeteó a mi hija y su madre tiró el carro con mi bebé dentro; se creen los dueños del parque»
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Un acertante de La Primitiva en Vigo gana más de 1,2 millones de euros