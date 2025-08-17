Inscripción abierta para menores de 6 a 13 años en el Defensores Morrazo

El club de baloncesto Defensores Morrazo abre el plazo para la inscripción de jugadores y jugadoras de 6 a 13 años de edad para la próxima temporada.

Las categorías disponibles son las de «babys», para nacidos en 2018 y 2019; premini, para nacidos en 2016 y 2017; mini, entre 2014 y 2015; y finalmente para infantiles, entre 2012 y 2013.

Desde el club explican que hay opción de formar equipos masculinos, femeninos y mixtos. Las personas interesadas en más información o en inscribirse pueden llamar al teléfono 660 876 231. También pueden hacerlo a través de las redes sociales del Defensores Morrazo.