El Cinania abre el plazo para el Memorial Amador Álvarez

Un torneo anterior del Cinania en el pabellón de Romarigo, en Cangas.

REDACCIÓN

Cangas

El plazo para participar en el XX Torneo Cinania-X Memorial Amador Álvarez ya está abierto. La competición será el 20 de septiembre en el pabellón de Romarigo. Habrá categoría absoluta masculina y femenina (con un máximo de 40 palistas) y de aficionados. La inscripción puede realizarse a través del correo electrónico cinaniatm@hotmail.com, del teléfono 692 029 107 o a través del Facebook.

