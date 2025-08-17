Tenis de mesa
El Cinania abre el plazo para el Memorial Amador Álvarez
REDACCIÓN
Cangas
El plazo para participar en el XX Torneo Cinania-X Memorial Amador Álvarez ya está abierto. La competición será el 20 de septiembre en el pabellón de Romarigo. Habrá categoría absoluta masculina y femenina (con un máximo de 40 palistas) y de aficionados. La inscripción puede realizarse a través del correo electrónico cinaniatm@hotmail.com, del teléfono 692 029 107 o a través del Facebook.
