«Tianillo» y Santamaría, en la meta de O Fisgón

Un total de 220 nadadores participaron este viernes en una cita deportiva que ya se ha convertido en un clásico del verano en Moaña: la Travesía a Nado de O Fisgón, que alcanza su decimotercera edición y que organiza el Club Triatlón Morrazo. Este año el triunfo en la prueba masculina fue para Cristian Fernández «Tianillo» y en la femenina la vencedora fue Cecilia Santamaría.

Las condiciones meteorológicas y del mar eran óptimas para nadar y los participantes tenían por delante un trazado de 2.300 metros en forma de triángulo, entre la estatua de O Fisgón, Meira y vuelta al punto de inicio. El primero en completar el recorrido fue el deportista de Poio Cristian Fernández «Tianillo», con un tiempo de 26 minutos y 4 segundos. Un nuevo triunfo de prestigio para la travesía moañesa puesto que Tianillo fue campeón mundial de duatlón en 2023 en Ibiza y el año pasado fue tercero en Townsville (Australia). Un palmarés internacional al que hay que sumar una plata en el Campeonato de Europa de 2022, disputado en Bilbao.

Detrás de Tianillo hubo una gran pelea por la segunda plaza, que finalmente fue para Andrés Prieto, con un tiempo de 26 minutos y 42 segundos. Y justo tras él, con solo un segundo de diferencia, entró Yhousman Perdomo.

En la categoría femenina la más rápida fue Cecilia Santamaría, con un crono de 29 minutos y 8 segundos. Segunda fue Sara Guerrero, a nueve segundos, y tercera la bueuesa Natalia Castro, a catorce segundos.

Entre los participantes en esta XIII Travesía O Fisgón estaban el campeón olímpico de paratriatlón en París 2024, Dani Molina, o el campeón de Europa de transplantados, Mario López.

El colofón a la jornada fue una mini travesía para niños, con más de 25 participantes y un recorrido de 150 metros.