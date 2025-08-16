El campeonato se celebra del 22 al 31 de agosto

El torneo Concello de Cangas que organiza el Club de Tenis Cangas se celebrará del 22 al 31 de agosto. Las fechas fueron dadas a conocer ayer por el club. Es el segundo torneo en importancia que organiza este club, después del de Nodosa-Cluteca. El torneo Concello de Cangas cumple este año su 24 edición con una gran representación de tenistas locales, provinciales y gallegos, tanto en las categorías masculinas como femeninas.

Este año, además de las categorías no federada, que atrae a mucha gente, también se jugará la no federada absoluta sub-16 y la categoría sub-12, para que los jóvenes jugadores de la escuela del club puedan tener contacto con la competición. En eta ocasión , lo premios en metálico servirán para que los jugadores absolutos del club se enfrenten a los mejores jugadores de la comunidad y traten de mantener al gran nivel que dejaron con su participación en la pasada edición del Torneo Nodosa-Cluteca.

Según el club se está confeccionando un cuadro de mucha calidad tanto en las categorías masculina como femenina, donde se darán cita las mejores raquetas de Galicia. La competición se llevará a campo en las pistas al aire libre de San Roque. Si se da por llover, justo los días de la competición, el club cuenta también con dos pistas cerradas en el pabellón de San Roque. Hay que esperar que no sea el caso y que se pueda vivir un torneo al aire libre lleno de calidad y de alicientes competitivos.

Este año las escuelas de verano de tenis están teniendo una gran aceptación, lo que pone de manifiesto un gran interés por este deporte. Últimamente, al Cluteca se suma también muchos tenistas procedentes del Vigo, Pontevedra y de Marín, además de todos los municipios de O Morrazo. El subidón del pádel en los últimos tiempos en Cangas no restó un ápice al verdadero reporte de la raqueta.