Un nuevo Cangas, pero fiel a su identidad

El Balonmán Cangas Frigoríficos del Morrazo ha sido uno de los grandes animadores del mercado de fichajes de este verano en la Liga Asobal. No le quedaba otra después de la salida de hasta una decena jugadores, algunos de peso, como los porteros Jorge Pérez y Luka Krivokapic, que vino para sustituirle en su lesión; los primeras líneas Mads Thymann, Rares Fodorean, Rajmond Toth, Brais y Rubén Río; los pivotes Omar Sherif y Essam; o el extremo Martín Azurmendi. Y a ello hay que unir la marcha de su técnico durante las últimas seis temporadas, Nacho Moyano.

El club cangués está acostumbrado a estas constantes reinvenciones. Una vez que a finales de marzo confirmó que el pontevedrés Quique Domínguez sería su nuevo entrenador se movió con rapidez en el mercado y, sobre todo, con las ideas muy claras de lo que buscaba y necesitaba.

Así han llegado hasta siete fichajes, unas incorporaciones en las que se mezcla la habitual apuesta por talento joven y emergente con otros jugadores contrastados y que permitirán al Frigoríficos dar un salto de calidad.

En el primer grupo está el portero montenegrino Haris Suljevic, el primera línea húngaro Marcell Ludman o el último en incorporarse a filas, el noruego David Valderhaug. Y entre los que ya tienen experiencia en Asobal y ayudarán a dar consistencia a este nuevo Cangas están el lateral izquierdo Samu Pereiro, el lateral hispanocubano Ángel Rivero, el extremo italiano Nicoló D’Antino o los pivotes Pablo Castro, que regresa «casa», y Javi García.

Muchas piezas nuevas que ahora hay que acoplar para dar forma al nuevo Cangas, en el que siguen jugadores importantes como Juan Quintas, Martín Gayo, los extremos Arnau Fernández y Jaime Gallardo, o los centrales Santi López y Manu Pérez, además de los porteros Mateo Pallas y Javi Fernández. Un Frigoríficos del Morrazo que promete espectáculo, con un sistema defensivo basado en la intensidad, salidas y contactos constantes para dificultar el juego del rival, y mucha velocidad en ataque, donde además contará con auténticas balas en ambos extremos.

Y siempre con la divisa innegociable del compromiso y el sacrificio, que forma parte del ADN del club y su afición.