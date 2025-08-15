Balonmano | Liga Asobal

El Frigoríficos estrena una nueva era

El Cangas celebra en Darbo una puesta de largo que abre «una etapa ilusionante» | Quique Domínguez se gana a su nueva afición: «Ahora estamos todos en el mismo lado de la trinchera»

La presentación del Balonmán Cangas Frigoríficos del Morrazo 2025/26 en Darbo

La plantilla y el cuerpo técnico de Asobal en las instalaciones de Frigoríficos del Morrazo, patrocinador principal del Balonmán Cangas. / Santos Álvarez

David García

Cangas

Pocas veces esa expresión tan manida de «iniciar una nueva era» resulta tan acertada y pertinente. El Balonmán Cangas Frigoríficos del Morrazo viene de celebrar sus bodas de plata en la máxima categoría del balonmano español, un año en el que además a nivel de base consiguió los mejores resultados de su historia, clasificando a cinco de sus seis equipos para fases nacionales. Ahora se abre un nuevo tiempo, con un nuevo entrenador, una estructura cada vez más profesionalizada para poder mantener ese rumbo y seguir siendo un emblema del balonmano español. Siempre sin perder ese vínculo tan especial e intenso con su afición, que puede presumir de ser la mejor de España, y sin olvidarse de un lema grabado a fuego: «En Cangas ninguén se rende».

Aunque se estrene una nueva era hay cosas que no pueden cambiar. Como la de presentación oficial y puesta de largo en el atrio de Darbo con todos los equipos juntos, desde los benjamines a la plantilla de Asobal. Un acto de comunión entre todos los estamentos del club y su afición. Y a los aficionados se dirigió especialmente el nuevo técnico del Frígoríficos del Morrazo, Quique Domínguez, con un mensaje nítido y contudente: «Estamos todos en el mismo lado de la trinchera. [...] Yo vine aquí para dejarme todo por este club, absolutamente todo. Y para que cada vez que compitamos, ganemos o perdamos, os sintáis orgullosos. Que cada vez que vengáis a O Gatañal a apoyarnos de la manera incondicional y admirable en que lo hacéis, no tengáis ninguna duda de que cuando perdamos no es porque no hayamos puesto todo lo que teníamos. Será simplemente porque nos han superado, porque han sido mejores y no hemos sido capaces de dar más. Esa es mi promesa. Yo mis promesas las cumplo... Imos Cangas carallo!». Un discurso perfectamente hilvanado e incluso escenificado por Quique Domínguez. Una alocución sentida y argumentada, con la que sin ninguna duda comenzó a ganarse a su nueva afición y el orgullo de ser considerado «un dos nosos».

La foto de familia de todos los deportistas del Balonmán Cangas Frigoríficos del Morrazo en atrio de Darbo.

La foto de familia de todos los deportistas del Balonmán Cangas Frigoríficos del Morrazo en atrio de Darbo. / Santos Álvarez

El Frigoríficos del Morrazo 2025/26 tendrá más de una veintena de equipos, desde los más pequeños de la base hasta el buque insignia de Asobal, y casi 300 licencias federativas. A ese trabajo con la cantera y al espejo y ejemplo que suponen los jugadores de la primera plantilla se refirieron los representantes de todas las instituciones presentes: la alcaldesa y el concejal de Deportes de Cangas, Araceli Gestido y Eugenio González; la directora de Deportes de la Diputación, Xisela Aranda; y el responsable del servicio provincial de Deportes de la Xunta, Daniel Benavides. Entre casi todos ellos prendió el ejemplo de Quique Domínguez y en lugar de quedarse quietos ante el micrófono lo cogieron con la mano y se movieron por el atrio de Darbo.

Uno de los nuevos fichajes del Frigoríficos, Ángel Rivero, saluda a la afición durante la presentación en el atrio de Darbo.

Uno de los nuevos fichajes del Frigoríficos, Ángel Rivero, saluda a la afición durante la presentación en el atrio de Darbo. / Santos Álvarez

Antes de todos ellos tomó la palabra el capitán de la primera plantilla, Juan Quintas, que agradeció el apoyo del club, instituciones, patrocinadores y, por supuesto, de la afición. «Sin vosotros no sería posible que siguiésemos esforzándonos y luchando, los años se hacen largos y las temporadas son difíciles», reconocía Quintas, que cumplirá su sexta temporada en Cangas.

El encargado de cerrar la presentación y la parte más institucional fue el presidente del Balonmán Cangas Frigoríficos del Morrazo, Alberto González. Un discurso en el que reivindicó la relevancia del club cangués, que puede presumir de «ser un emblema del balonmano español» gracias a sus 26 temporadas en la Liga Asobal. Y no desaprovechó la ocasión de dejar un recado a las instituciones. «Esto no es solo un esfuerzo físico. Es también un esfuerzo económico en el que la masa social nos acompaña cada año», manifestó. Para concluir el presidente recordó que lo único que se pide al equipo es que «luche y compita en cada partido sin excepción», aunque también aprovechó para desear que se «abre una etapa ilusionante, en la que esperamos sufrir menos y poder luchar por objetivos más altos».

