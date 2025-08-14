El Noia golea al Caxinas en Bueu

El Noia Portus Apostoli goleó este martes al Caxinas portugués (4-0) en el encuentro amistoso que se disputó en el pabellón Pablo Herbello de Bueu.

El encuentro estaba organizado por la Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu, que este año celebra su 40 aniversario, y enfrentó en el pabellón bueués a dos equipos que militan en la máxima competición del fútbol sala en España y Portugal.

El pabellón Pablo Herbello registró una buena entrada para un partido que era una oportunidad para que los más jóvenes pudiesen disfrutar en vivo y de cerca de dos de los mejores equipos del fútbol sala de la Península Ibérica.