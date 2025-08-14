Balonmano | Liga Asobal
Javi García: «Este Cangas tiene buenos mimbres, ahora nos toca demostrarlo en la pista»
El pivote asegura en su presentación que antiguos compañeros, como Jorge Perez, «me hablaron maravillas de este sitio»
«La permanencia es un objetivo apasionante», afirma
La incorporación de Javi García es uno de esos fichajes que prometen un salto de calidad y garantía competitiva dentro y fuera de la pista. El pivote leonés es una de las caras nuevas del Balonmán Cangas Frigoríficos del Morrazo para la temporada 2025/26 y este miércoles fue presentado oficialmente.
Un acto en el que el jugador alabó el trabajo realizado por el club en los despachos: «Este equipo tiene muy buenos mimbres, pero hay que ir partido a partido porque la Liga Asobal cada vez está más competida. La directiva ha hecho un buen trabajo en los despachos y ahora nos toca a nosotros demostrarlo en la pista».
La presentación de Javi García tuvo lugar en el Hotel Airiños, uno de los patrocinadores del Cangas, y junto a él compareció el presidente de la entidad, Alberto González, que agradeció que el pivote aceptase la oferta del club. García procede de Logroño, un equipo que lucha por objetivos diferentes a los del Frigoríficos, y donde su progresión y aportación fue en línea ascendente.
«Sabemos que tenía ofertas de más potencial», decía González. En este sentido Javi García habló de las excelentes referencias que le transmitieron antiguos compañeros, como el portero Jorge Pérez, «que me habló maravillas», o el técnico Felipe Verde, con el que coincidió en su etapa en León. «Venir a jugar aquí como visitante siempre era un lugar muy duro, la afición siempre aprieta mucho, y creo que junto con Aranda [club en el que también militó] son los lugares en los que más balonmano se vive y se respira. Tenía ganas de vivir esta experiencia y es una de las razones por las que vine aquí», explicaba Javi García.
El leonés es un auténtico especialista en faceta ofensiva –ya sea anotando goles, como los más de 80 la temporada pasada, o abriendo espacios para sus compañeros– y que también puede aportar en defensa. Su físico –1,95 metros de altura y 115 kilos– le convierten en uno de los mejores pivotes de Asobal.
El nuevo jugador del Cangas también se refirió a los objetivos, a priori diferentes, entre su anterior club, uno de los habituales en competiciones europeas y de un Cangas que pelea por la permanencia. «Está claro que son diferentes, pero son igual de ilusionantes y apasionantes. Va a ser una lucha entretenida, esperemos que este año nos salvemos antes que el anterior», manifiesta García.
El pivote lleva ya casi tres semanas de trabajo con sus nuevos compañeros y el cuerpo técnico encabezado por Quique Domínguez, del que habla maravillas. «Hay un buen grupo, un muy buen entrenador y cuerpo técnico. Todo eso acompañado de la afición, que nos va a dar un plus, nos va a ayudar a dar el do de pecho sobre todo en los partidos de casa», apunta.
Hasta la fecha el Frigoríficos ha jugado dos partidos, en en Torneo Interpontes, ante el Sporting de Portugal y el Cisne. «Unos encuentros en los que se ha visto que hay mimbres y material bastante para trabajar. Obviamente queda mucho trabajo por delante, con mucha gente nueva, un entrenador nuevo. Nos quedan unas cuantas semanas para empezar la liga y poder adaptarnos, pero creo que hay muy buenas piezas. Los fichajes que han venido son muy buenos jugadores y los que ya estaban aquí también lo son, así que combinándolo puede ser un buen resultado», argumenta el pivote.
Con todo y pese al salto de calidad que apuntaba Alberto González apuesta por la prudencia a la hora de marcar los objetivos. «Hay buenos mimbres, pero hay que ir partido a partido. Es verdad que la directiva ha trabajado bien en los despachos y ahora nos toca a nosotros demostrarlo sobre la pista», afirma Javi García.
El nuevo pivote del Cangas tuvo también palabras para la afición de O Gatañal. «Siempre que he venido aquí me han tratado muy bien. Esta claro que como visitante siempre te pitan un poco más, pero ahora va a ser un auténtico gusto jugar con el público a favor y estoy deseando ver O Gatañal lleno», concluye Javi García.
Presentación oficial del club y todos los equipos en Darbo
El atrio de Darbo acoge este jueves una de las fechas señaladas en el calendario del Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo: la presentación y puesta de largo ante su afición.
La plantilla de Asobal acudirá primero a la sede de Frigoríficos del Morrazo, el principal patrocinador del club, donde se realizará la habitual foto de familia.
A las 20.00 horas comenzará la presentación oficial en el atrio de Darbo, en la que saldrán todos los equipos que integran la estructura del Balonmán Cangas: desde los más pequeños hasta la plantilla que por vigésimo sexta temporada llevará el nombre de Cangas y de Galicia por las pistas de toda España.
El acto incluirá discursos de representantes del Concello de Cangas, Diputación de Pontevedra y Xunta de Galicia, así como del presidente el Cangas, Alberto González; su capitán, Juan Quintas; y su nuevo entrenador, Quique Domínguez.
