El Celta Fortuna se embarca en Cangas
El filial céltico disfruta hoy de una jornada de entrenamiento diferente, a bordo de tablas de paddle surf y kayaks con la colaboración del Real Club Náutico Rodeira
Concluirá con partidos de "fútbol tenis" en la playa de Rodeira
Una jornada de trabajo diferente para hacer grupo y ayudar a fortalecer las dinámicas de equipo. En eso está consistiendo el peculiar entrenamiento que el entrenador del Celta Fortuna, Alfredo “Fredi” Álvarez, les ha propuesto hoy a sus jugadores. El extécnico del Alondras se trajo a su plantilla a Cangas y con la colaboración del Real Club Náutico Rodeira el filial céltico se embarcó en kayaks y tablas de paddle surf.
Pasadas las 10.30 horas de esta mañana salían desde el puerto deportivo cangués, sin que nadie se quedase en tierra. Ni siquiera el propio Fredi, que “patroneaba” uno de los paddle de equipo. Un entrenamiento refrescante en medio de la ola de calor. El objetivo era hacer una ruta por el entorno del puerto de Cangas y de la playa de Rodeira, donde está previsto que los futbolistas desembarquen a mediodía para jugar partidillos de “fútbol tenis”.
Una forma de bajar la intensidad de los entrenamientos, que en estos primeros días, tienen una gran carga de trabajo físico y de fomentar el espíritu de grupo que se necesita para que todo equipo funcione.
