Fútbol
El Coruxo busca el pase a semifinales de la Copa Federación en A Lomba
El vencedor de su duelo con el Arosa se cruzará con quien gane el Noia-Boiro
Raúl Rodríguez
Segundo partido oficial de la pretemporada para el Coruxo, que esta tarde buscará en Vilagarcía su pase a las semifinales de la fase autonómica de la Copa Federación. Será en el campo de A Lomba ante el Arosa. El ganador se medirá al vencedor del emparejamiento entre el Noia y el Boiro, que también se juega esta misma tarde.
Los jugadores vigueses eliminaron en la previa al Gran Peña de forma holgada (0-2), mientras que los arousanos aprovecharon un gol al comienzo del partido para lograr la clasificación al aguantar el empuje del Alondras.
Todos los equipos quieren llegar a la final por dos claros motivos: el premio económico por conseguir el título gallego y disputar la fase nacional, en donde la recompensa es mucho más importante.
El Coruxo viene de caer en su presentación en O Vao ante el Ourense CF. En los primeros cuarenta y cinco minutos el equipo entrenado por Javi Pereira ofreció una buena imagen. En la segunda parte el intenso calor pasó factura y el cuadro ourensano dio un paso al frente que los vigueses no fueron capaces de frenar (1-4).
HORA: 20:00.
CAMPO: A Lomba.
