El Noia Portus Apostoli y el Caxinas juegan hoy en Bueu

El pabellón Pablo Herbello de Bueu acoge hoy un partido amistoso entre dos equipos de la máxima competición del fútbol sala de España y Portugal: el Noia Portus Apostoli y el Caxinas. Será a las 20.30 horas y la entrada es gratuita para deportistas de la ADFS Bueu, jugadores del torneo base de Banda do Río y menores de 12 años.