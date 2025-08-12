El Frigoríficos celebra el jueves su presentación en Darbo

El Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo celebrará este jueves la presentación de todos sus equipos, desde la base hasta la primera plantilla que competirá en la Liga Asobal. Aunque la fecha no es la habitual –el segundo viernes de agosto– lo que no cambia es el lugar tradicional para esta puesta de largo: el atrio de Darbo.

El cambio de fecha de este año viene motivado por los compromisos de los partidos de pretemporada. Finalmente la directiva ha elegido este jueves 14 de agosto, justo antes del puente festivo del 15 y 16 de agosto. El viernes el equipo jugará en Portugal ante el ABC Braga.

La plantilla de Asobal está convocada para hacer la foto oficial en la sede de Frigoríficos del Morrazo a las 17.30 horas. El acto abierto al público en el atrio de Darbo comenzará a las 20.00 horas. Se presentarán todos los equipos que forman parte de la estructura deportiva y luego llegarán las intervenciones institucionales (Concello, Diputación y Xunta) y del propio equipo, con el estreno de Quique Domínguez como entrenador, el capitán Juan Quintas y el presidente Alberto González.

Al acabar habrá música en directo, pinchos y bebidas.