Un Alondras dominante pero (aún) sin gol

El Alondras 2025/26 va cogiendo forma. Primero fue en los despachos y en el banquillo, con la llegada de Rafa Villaverde como nuevo técnico y con hasta siete fichajes. Y ahora ya sobre el terreno de juego. El conjunto rojiblanco ya ha jugado tres compromisos –uno de ellos en formato triangular– y se empieza a ver a un equipo que persigue el dominio a partir de la posesión del balón, pero al que de momento aún le falta gol. La única nota negativa de estos dos primeros fines de semana competitivos llega en forma de lesión: primero Diego y el sábado Guille de Francisco, que se tuvo que retirar cuando apenas se llevaban diez minutos de partido. En principio no se trata de percances graves y deberían estar recuperados para el comienzo de la liga.

El primero de los compromisos del equipo de Rafa Villaverde fue un triangular en Matamá, en el que perdió 1-0 con el Coruxo y empató 1-1 con el Matamá. Este último fin de semana ya fue más intenso: el sábado con un partido oficial, la eliminatoria previa de la Copa Federación ante el Arosa, y el domingo un amistoso con el San Adrián.

El test más exigente fue el del sábado en A Lomba, ante un Arosa entrenado por el extécnico alondrista Gonzalo Fernández «Gonza» y que será uno de los rivales en el grupo de Tercera RFEF. La victoria fue para los vilagarcianos, gracias a un gol nada más comenzar el encuentro. «Pero el equipo reaccionó muy bien. Tuvo el control y la posesión del balón mucho más tiempo que el Arosa, al que le jugó de tú a tú», destaca el presidente del Alondras, Rafa Outeiral.

Los cangueses tuvieron la mejor oportunidad del encuentro en un derribo a Martín Rafael que el árbitro sancionó como penalti. Sin embargo, el portero local adivinó las intenciones de Yelco Alfaya y detuvo el lanzamiento. «Hicimos méritos para empatar, pero a los dos equipos nos faltó algo de profundidad», apunta Outeiral.

Fue un partido en el que los dos conjuntos jugaron cada parte con un equipo diferente, con muchos cambios para dar minutos a todos los futbolistas y repartir esfuerzos. El once inicial de Rafa Villaverde fue el formado por Brais, Adrián Cruz, Luismi, Antón Iglesias, Yelco Alfaya, Martín Rafael, Javi Pereira, Aitor Aspas, Guille de Francisco y Víctor Cortegoso.

Guille de Francisco sufre una microrrotura

La primera sustitución fue obligada: en el minuto 12 Guille de Francisco sintió un pinchazo en el muslo y paró de inmediato. Todo apunta a que se trata de una microrrotura, con un tiempo de recuperación de entre dos y tres semanas. En su lugar entró Joel Rocha, uno de los fichajes de esta temporada que procede del Beluso. Tras el descanso Villaverde dio entrada a Lucas Camba, Ube, Manufre, Guime y los juvenils Adri Hernández, Íker y Breixo Torres.

El domingo el Alondras se midió al San Adrián, un partido en el que Rafa Villaverde convocó a varios futbolistas del equipo juvenil para refrescar el equipo y dar más cambios después del partido del sábado ante el Arosa (se jugó a las 20.00 horas). Los de Vilaboa se adelantaron con un gol desde fuera del área, pero el dominio y las ocasiones fueron del Alondras. «Nos faltó algo de acierto. Tuvimos tres o cuatro balones al palo y varios mano a mano con el portero», señala Rafa Outeiral. El gol del empate llegó en una jugada de Lucas Camba y cuyo centro remató a gol Adrián Cruz.

Esta semana el Alondras volverá a tener un doble compromiso. El viernes acudirá a Beluso a jugar el IV Memorial José Martínez «Cape», a las 20.00 horas, y el sábado jugará contra el Marín, un equipo de Primera Autonómica que esta temporada parte con un proyecto deportivo ambicioso. Para estos dos encuentros será baja Guille de Francisco y Diego Piña. El lateral sufrió un golpe en la rodilla en el triangular de Matamá y no estará disponible. «Al principio pensamos que era algo más serio, pero parece que se trata de un esguince. Necesitará dos o tres semanas de recuperación. Tanto él como Guille deberían estar recuperados para el fin de semana en el que comienza la temporada [6 y 7 de septiembre]», concluye Rafa Outeiral.