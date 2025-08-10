Un tempranero gol elimina al Alondras

Un gol de Martín Diz nada más comenzar el encuentro significó la eliminación del Alondras en la primera eliminatoria de la Copa RFEF (1-0). Los alondristas se midieron ayer en A Lomba al Arosa, que está entrenado por su extécnico, Gonzalo Fernández «Gonza».

El tanto del Arosa llegó tras una acción por banda derecha guiada por Lombao cuyo centro llegó al segundo palo donde apareció Martín Diz providencial para superar a Brais Pereiro. Con todo fue el Alondras quien dispuso de más tiempo de balón, si bien las imprecisiones fueron tónica habitual a la hora de querer dar continuidad a las acciones. El equipo entrenado por Rafa Villaverde dispuso de una excelente ocasión para empatar el partido mediado el primer tiempo. El colegiado pitó un penalti en una salida del guardameta local, Chema Leobalde. El encargado de lanzar la pena máxima fue Yelco Alfaya, pero no acertó a transformarla.

Los cambios propios de la segunda parte tampoco fueron capaces de alterar el guion de un partido en el que los méritos para marcar brillaron por su ausencia. Alguna acción a balón parado sin remate certero fue lo que más alimentó el suspense, pero finalmente el marcador no se movería.

El próximo compromiso del Alondras será hoy mismo con el San Adrián, mientras que el próximo viernes jugará un memorial en As Laxes con la Cultural Deportiva Beluso.