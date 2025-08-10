La canguesa Lara Iglesias acaba entre las diez mejores de Europa

La atleta canguesa Lara Iglesias Suárez acaba de clasificarse entre las diez mejores de Europa en la competición de lanzamiento de jabalina del europeo sub 20. La deportista, que compite con el Club de Atletismo Barbanza, logró una mejor marca de 46,98 metros en la final disputada ayer, lo que le valió para ser novena.

La competición se desarrolla en la ciudad finlandesa de Tampere y Lara Iglesias formaba parte del equipo de la selección española de atletismo. Llegaba a esta cita con la decimoséptima mejor marca de entre todas las participantes y con muy buenas sensaciones. Este es su primer año en la categoría y consiguió el billete para el Campeonato de Europa, que era su gran objetivo.

En la jornada del jueves disputó la ronda clasificatoria, en la que con un mejor lanzamiento de 48,54 metros logró meterse en la final. En esa eliminatoria previa mostró un gran nivel ya que sumó otro lanzamiento por encima de los 48 metros.

Lara Iglesias tras uno de los lanzamientos en Tampere. | / RFEA Atletismo/Miguelez Team

La final se disputó ayer a mediodía. A pesar de esas buenas sensaciones previas compitió mermada físicamente. Justo antes de la competición tuvo que ser atendida por los fisioterapeutas de la selección española porque durante los ejercicios de calentamiento se lesionó en un abductor. Lara Iglesias realizó tres lanzamientos: el primero de 46,22 metros, el segundo y mejor fue de 46,98 y finalmente un tercero de 45,82 metros.

Desde Atletismo Barbanza destacan que este resultado supone un gran avance con respecto a la clasificación previa con la que llegaba al Campeonato de Europa sub 20. «Logra el mejor resultado de una atleta española en su primer año de sub 20 en un europeo, a lo que hay que sumarle que es la primera y única atleta sub 20 que en su primer año en la categoría supera los 50 metros en un lanzamiento», explican desde su club.

Con este resultado Lara Iglesias cierra una temporada en la que fue campeona de España sub 20 de invierno, subcampeona de España sub 20 de verano (se quedó sin el título por solamente un centímetro) y quinta en el Campeonato de España absoluto