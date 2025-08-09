El Cangas derrota a un Cisne que lo lleva al límite

El partido por el tercer y cuarto puesto del primer Torneo Interpontes resultó ser un derbi intenso y entretenido entre el Frigoríficos del Morrazo y el Cisne. La victoria cayó del lado cangués, pero no sin sufrimiento y con un equipo local que durante el primer tiempo llegó a gozar de una renta de cinco goles. El resultado final fue un 28-31 a favor del conjunto de Quique Domínguez.

Los compases iniciales del encuentro fueron un intercambio de goles en el que la iniciativa correspondía al Cisne, entrenado por el cangués Marcos Otero «Quiños». Al Frigoríficos le costaba ajustar en defensa y cuando apenas se llevaban diez minutos de juego los de Pontevedra ganaban 7-3 después de un gol de Linhares, lo que obligaba a Quique Domínguez a solicitar tiempo muerto. Con todo la renta del Cisne aún llegaría hasta los cinco goles: 8-3 y 9-4.

En ese momento llegó la primera reacción del Cangas, con un parcial de 0-5 con goles de Gallardo, Rivero, Valderhaug, Javi García y Arnau al contragolpe. Un parcial que incluyó una parada de Suljevic a un siete metros y que el Frigoríficos fue capaz de culminar a pesar de estar en inferioridad numérica.

El banquillo del Frigoríficos del Morrazo, con Quique Domínguez, celebra una acción. / Gustavo Santos

En ese momento los O Morrazo no culminaron la remontada y el Cisne volvió a tomar el mando en el electrónico hasta el descanso (15-14). El inicio del segundo periodo fue un parcial de 1-5 del Frigoríficos en siete minutos, lo que le permitió colocarse con 16-19 después de un gol de Aarón.

La defensa canguesa mejoró en el segundo tiempo, sobre todo en anticipación, y eso le permitió controlar el partido. Un control con ventajas de entre dos y tres goles, con el Cisne haciendo la goma y sin renunciar a la sorpresa. Tanto fue así que un parcial de 4-0 volteó el electrónico: de un 22-25 se pasó a 26-25 con apenas siete minutos por jugar. El Cisne aún volvería a ponerse una vez más por delante con un tanto de Álex López (27-26, min.54).

Una vista de la afición ayer en el pabellón pontevedrés en el partido del Torneo Interpontes entre el Cisne y el Frigoríficos del Morrazo. / Gustavo Santos

En ese momento aparecieron Manu Pérez y Marcell Ludman, que se estrenó con un obús de larga distancia para poner el 27-28. En esta fase del encuentro resultó decisiva la aportación de Suljevic desde portería, que sacó balones claros a Xoán Fernández y Alberto Delgado. Un segundo gol del húngaro Ludman, esta vez con algo de fortuna, ponía el 27-29 al filo del minuto 58, aunque acto seguido el Cangas se quedaba con un jugador menos por exclusión

Quique Domínguez solicitó tiempo muerto y al reanudarse Arnau metió un gol marca de la casa para poner el 27-30. El Cisne intentó sorprender con un contragol aprovechando que el Frigoríficos jugaba sin portero, pero el lanzamiento de Virulegio salió desviado y luego Gayo sentenció definitivamente el partido.