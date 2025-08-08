El Frigoríficos del Morrazo se estrena con una derrota ante el Sporting de Portugal (28-35)

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro se estrenó en su primer partido de la pretemporada con una derrota 28-35 ante el Sporting de Portugal en la jornada de apertura del I Torneo Interpontes, que se disputa en Pontevedra. Hoy los cangueses jugarán su segundo encuentro, en el que se medirán al Cisne de Marcos Otero “Quiños” en la pelea por el tercer y cuarto puesto. Los pontevedreses perdieron en el primer partido 19-29 ante el Dinamo de Bucarest de Paulo Jorge Pereira.

El encuentro de este jueves comenzó con una gran igualdad y con el Cangas mandando por momentos en el electrónico. Pero a partir del minuto 10, cuando el electrónico reflejaba un 5-6 favorable a los portugueses, el partido se rompió y los de Ricardo Costa lograron colocarse con un resultado de 5-11. La ventaja aún siguió aumentando, pero al descanso el Cangas consiguió dejarla en un 17-22 después de un gol de Martín Gayo.

En el segundo tiempo los dos entrenadores siguieron probando jugadores y variantes y aunque el Cangas lo intentó la victoria estaba decantada para el Sporting de Lisboa, que venció 28-35.

El portero montenegrino del Cangas Suljevic celebra una parada en una acción del partido de ayer ante el Sporting de Portugal. / Róber Pastoriza

El entrenador del Frigoríficos, Quique Domínguez, manifestaba que el encuentro reflejó “dos cosas muy claras y que ya sabíamos antes de empezar”. La primera, que el Sporting de Portugal es un “conjunto superior”, que ya se encuentra en un nivel de preparación con un “ritmo muy alto” y que “ahora mismo están por delante y lo han demostrado”. “Hubo momentos en los que nos costó seguirles”, reconocía.

Pero al mismo tiempo, Quique insistía en que el Cangas hasta la fecha solo acumula nueve sesiones de trabajo. “El partido nos deja parciales y cosas positivas, así como momentos de buen juego”, explicaba. “Nos deja mucha información para seguir trabajando y la seguridad de que hay mucho por hacer, llevamos nueve sesiones de entrenamiento con balón y que es imposible acoplar un equipo en tan poco tiempo”, abunda el entrenador, que concluía con un mensaje optimista. “Hay cosas para tener ilusión, confianza y seguir trabajando”, concluía.