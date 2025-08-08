D'Antino: «Jugar en O Gatañal con el público a favor es un lujo»

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro continúa con las presentaciones de los nuevos fichajes para la temporada 2025/26 y este viernes se desplazó hasta Moaña, a la sede de su patrocinador Instalaciones Parcero, para presentar oficialmente al extremo italiano Nicolo D’Antino.

El jugador llega procedente del Atlético Valladolid, aunque su primer equipo en España fue el Nava. «Desde que llegue a España siempre escuché cosas muy buenas de Cangas y de este club y cuando vine a O Gatañal siempre lo disfruté. Ahora espero disfrutarlo mucho más porque jugar con el público a favor es un lujo», explica D’Antino.

El jugador estuvo acompañado por el director deportivo del Cangas, Óscar Fernández, y por el responsable de Instalaciones Parcero, Gregorio Parcero. «D’Antino va a encajar en el estilo de juego de Quique Domínguez. Hasta ahora hemos sufrido su velocidad y ahora nos traerá goles», señalaba Fernández, que recalca que con su incorporación y junto a Jaime Gallardo el Frigoríficos tiene perfectamente cubierta la posición de extremo derecho.

El director deportivo del Frigoríficos también tuvo palabras de gratitud hacia Instalaciones Parcero, una empresa que patrocina tanto al primer equipo como a la base.