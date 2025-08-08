Bueu acoge el martes un partido de máximo nivel entre Noia y Caxinas

El pabellón Pablo Herbello de Bueu será el próximo martes 12 de agosto escenario de un partido amistoso de fútbol sala del máximo nivel. El Noia Portus Apostoli y el Caxinas portugués se medirán a partir de las 20.30 horas, bajo la organización de la Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu (ADFS Bueu).

Tanto el Noia como el Caxinas militan en la máxima categoría del fútbol sala español y portugués respectivamente, que son las dos ligas más potentes de Europa. El Noia Portus Apostoli ha conseguido consolidarse en la élite del fútbol sala español y la próxima temporada será uno de los dos representantes gallegos en la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), junto al O Parrulo Ferrol, que logró el ascenso tras ganar al Málaga en la final del playoff. Por su parte, el Caxinas es uno de los históricos de la liga portuguesa, en la que en las últimas temporadas logró alcanzar a los cuartos de final en la pelea por el título.

«Va a ser una gran oportunidad de disfrutar del mejor fútbol sala», asegura el presidente de la ADFS Bueu, Fran Campos. El club mantiene unas excelentes relaciones con el Noia Portus Apostoli, lo que permitió que el conjunto coruñés eligiese Bueu para disputar su primer partido de la pretemporada.

Desde el club bueués quieren que el evento sea una fiesta, especialmente para los más jóvenes. La entrada para los socios de la ADFS Bueu, jugadores del club y del torneo base de Banda do Río y los menores de 12 años tienen entrada totalmente gratuita. Para el resto del público, la entrada general costará solo 3 euros. Este partido supone también una manera de celebrar los 40 años de historia de la Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu.