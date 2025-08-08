El nuevo Beluso se pone en marcha con su tercer fichaje, el central Christian Fernández

La Cultural Deportiva Beluso regresó esta semana a los entrenamientos, con un nuevo proyecto deportivo encabezado por el entrenador Juan Amoedo. Una vuelta al trabajo con, de momento, tres fichajes: los ya anunciados de Mauro Núñez y Pedro Arroyo, a los que ahora se suma el central Christian Fernández. Unas incorporaciones que probablemente no serán las últimas ya que el club tiene varios jugadores a prueba y está atento a las posibles oportunidades del mercado.

El último fichaje confirmado es el del defensa Christian Fernández (29 años), un central con experiencia y que jugó en equipos como el Areas, Atios y que procede del Choco. Previamente completó su etapa juvenil en el Alondras y luego jugó una campaña con el Domaio en Preferente. Un jugador al que Amoedo conoce bien tras entrenar en el tramo final de la pasada temporada al Choco, al que logro salvar in extremis.

Otra de las caras nuevas es el joven central zurdo Mauro Núñez, que tiene 19 años de edad y también llega desde el equipo redondelano. «Tiene un nivel muy alto y sabíamos que no iba a seguir en el Choco, tuvimos mucha suerte de que aceptase venir al Beluso», explica Amoedo. El futbolista pasó por el Santa Mariña, Coruxo y Choco antes de recalar en el conjunto bueués.

Este trío de fichajes se completa con veteranía y experiencia en la punta de ataque: Pedro Arroyo. El delantero desarrolló prácticamente toda su trayectoria deportiva en el Chaín, con el que jugó en Primera y Segunda Autonómica. «Es un jugador que nos va a aportar experiencia y tranquilidad en los momentos complicados. Lleva tiempo jugando en Primera y quería probar a dar el salto a Preferente», señala el entrenador del Beluso.

Con estas tres incorporaciones el Beluso cuenta ya con 20 futbolistas en plantilla, que todavía no está cerrada. «Necesitamos un jugador con perfil de banda, derecha o izquierda, y un mediocentro», señala Juan Amoedo.

Calendario de pretemporada

El Beluso no solo ha vuelto a los entrenamientos esta semana, sino que mañana ya tiene programado su primer encuentro amistoso. Será en el campo de Laxes a las 20.00 horas contra el Santa Mariña. El club ya tiene cerrados más partidos para las próximas semanas: el viernes 15 de agosto jugará en Laxes el Memorial José contra el Alondras; el miércoles 20 de agosto volverá a jugar en su campo contra el Porriño Industrial; el domingo 24 de agosto jugará el Trofeo da Ostra contra el Arcade; el jueves 28 de agosto se medirá al Coruxo juvenil; y de momento el último encuentro confirmado antes del inicio de la liga será contra el Vila de Corpus el 31 de agosto.

El siguiente fin de semana, el domingo 7, comenzará la competición de liga y el Beluso debuta en el campo del Portonovo.