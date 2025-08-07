Valderhaug: «Me gusta como se vive el balonmano en Cangas, venir aquí es un desafío»

«Me gusta cómo se vive el balonmano en Cangas, venir a jugar aquí es un gran desafío y una oportunidad». Estas fueron las primeras palabras del noruego David Valderhaug en su presentación oficial como nuevo jugador del Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo. El nórdico fue la última incorporación cerrada por el club y supone la «guinda» para la plantilla 2025/26.

El Cangas quiso que la presentación de Valderhaug fuese especial y por ello este miércoles organizó un acto abierto en la sede de uno de sus nuevos patrocinadores, Fibritel, a quien el director deportivo del club, Óscar Fernández, dio las gracias por incorporarse «a la familia» que constituye el Frigoríficos. El jugador noruego tiene 20 años, mide 1,93 metros y procede del Halsum HK de la Primera División noruega. «Ha sido internacional junior y llega de un país que es una auténtica potencia europea y mundial en el balonmano», destacaba Óscar Fernández.

Valderhaug demostró que antes de fichar por el Cangas había hecho los deberes. Consultó información sobre la localidad, la afición y su representante le habló de los jugadores que desde el Frigoríficos fueron capaces de dar el salto para posicionarse en otros equipos y ligas. Así, reconocía que la posibilidad de venir a O Morrazo constituye para él una «oportunidad» y un «desafío».

David Valderhaug en el centro junto al director deportivo del Cangas, Óscar Fernández, (izq.) y el director de marca de Fibritel en Galicia, Iván García Flores. / Pablo Hernández

Valderhaug también se refirió a las diferencias entre la liga de su país y la Asobal. Y pese a que el combinado nacional noruego es una de las grandes referencias en el balonmano internacional asegura que «el nivel en la liga española es superior».

No fue la única diferencia que destacó. «En mi país no hay tanta gente en los pabellones y no se presta tanta atención a los partidos, salvo a los que son demasiado importantes. Y eso no pasaba en mi club», exponía el primera línea noruego.

Lateral izquierdo y versátil

Valderhaug se desempeña como lateral izquierdo y la temporada pasada anotó 117 goles en la liga de su país. A la hora de referirse a su juego se definió como un jugador con «mucha energía» y «versatil», que puede jugar tanto en ataque como en defensa. Algo que también resaltan desde el Frigoríficos del Morrazo. «Tiene un gran lanzamiento, genera juego y defensivamente puede actuar tanto en el centro como en el segundo», apuntaba el director deportivo del Cangas.

David Valderhaug con una bufanda del Balonmán Cangas en su acto de presentación en Fibritel. / Pablo Hernández

Óscar Fernández también aprovechó para agradecer las gestiones del representante del jugador, que fue crucial para que el transfer internacional de Valderhaug se tramitase con agilidad y para que el primera línea pudiese comenzar la pretemporada junto al resto de sus compañeros y a las órdenes de Quique Domínguez. Sobre estos primeros días de trabajo y convivencia se mostró optimista. «Es un proceso y por ahora solo estamos en el principio, pero tengo muy buenas vibraciones», manifestaba Valderhaug.

Y antes de despedirse dejó un mensaje para la afición que acudió a la sede de Fibritel para conocerle. «Espero harcerlo muy bien en Cangas y que nos veamos en el pabellón. Esta es una gran oportunidad para mí», concluía el primera línea noruego.