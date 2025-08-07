El Frigoríficos se estrena ante el Sporting de Portugal

Todo preparado en la pista del Pavillón Municipal de Deportes para albergar hoy y mañana la primera edición del Torneo Internacional Interpontes, que reunirá en Pontevedra al Frigoríficos del Morrazo, Cisne, Sporting de Portugal y el Dinamo Bucarest. Los dos conjuntos internacionales son los vigentes campeones de sus ligas.

El primer partido de hoy será a las 19.30 h, entre el Cisne de Marcos Otero y el Dinamo de Bucarest, entrenado por el extécnico del Cangas Paulo Jorge Pereira.

El Frigoríficos debutará a las 21.30 h contra el Sporting de Portugal. Desde el club animan a la afición a acudir tanto hoy como mañana a este torneo en Pontevedra porque son los encuentros más cercanos a Cangas que jugará el equipo de Quique Domínguez durante esta pretemporada.

Las entradas están a la venta a través de la plataforma Cluber por 15 euros (juvenil, entre 13 y 17 años) o 20 (adulto).También hay abonos para los dos días a 20 euros( juvenil) y 30 euros (adulto).