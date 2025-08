El Bueu se pone en marcha con cinco caras nuevas y la continuidad de Lluque

El Bueu Atlético 2025/26 ya está en marcha. El equipo dirigido por Luís Montes regresó este lunes a los entrenamientos para preparar una temporada que se presenta ilusionante y con el «reto mayúsculo» de intentar repetir o mejorar el balance de la pasada, en la que los bueueses fueron cuartos con 42 puntos.

La pretemporada comienza con cinco caras nuevas y con la confirmación de la continuidad de una de las piezas fundamentales del equipo, Diego Lluque. El primera línea confirmó que seguirá un año más defendiendo la camiseta azul del Bueu Atlético. Y a los fichajes ya anunciados del pivote Mario Oterino, el extremo Diego Pérez y los primeras líneas Samu Seijas y Pepe Camiña hay que unir una nueva incorporación. Se trata del joven extremo zurdo Pedro Fernández, que se formó en el Cisne de Pontevedra. La campaña pasada no pudo jugar debido a motivos académicos –estudia en la Escola Naval de Marín– y ahora regresa a las pistas para poner el broche a la plantilla del Bueu Atlético. «Conseguimos mantener a la gente de casa y traer a jugadores como Samu Seijas o Diego Pérez, que tenían ofertas superiores y que prefirieron venir a un equipo amateur en el que no se cobra por jugar», destaca Luis Montes. El técnico contará con un plantel con al menos dos jugadores por posición y las nuevas incorporaciones permitirán que los jóvenes Martiño Castro (que viene de una lesión en el hombro), Marcos Martínez y Martín Cadilla puedan combinar el primer equipo y el filial para continuar con su progresión. La única demarcación que no está doblada es la de portero. El Bueu Atlético cuenta con Julio Ferreiro como primer guardameta, mientras que Raúl Dios y Hugo Pérez se alternarán entre el equipo sénior y el filial.

El entrenador del Bueu Atlético, Luís Montes, en la charla previa al entrenamiento con la plantilla. / Pablo Hernández

Luis Montes asume que repetir el resultado de la temporada pasada, en la que incluso peleó por la segunda plaza, será difícil. «Lo primero es no sufrir. Y luego mantener el nivel de trabajo y que la gente siga creciendo deportivamente», apunta el técnico. Unos objetivos en los que también incluye a la afición. «Queremos mantener esa ilusión y conexión con el público, que nos está haciendo crecer», alaba.

La temporada 2025/26 comienza un poco antes de lo habitual ya que la primera jornada será el 13 y 14 de septiembre. Durante este periodo Luís Montes tiene programada al menos una sesión doble de trabajo por semana para llegar en buenas condiciones al inicio liguero. Algo fundamental porque el primer mes será de órdago. «Los dos primeros partidos en casa serán contra el Gáldar, que fue segundo el año pasado, y el Novás, descendido de División de Honor Plata y que tiene la mejor plantilla. Y las dos primeras salidas son a Lalín, que es una pista complicadísima, y a Ingenio, donde el año pasado perdimos. Va a ser un primer mes muy duro», explica Luís Montes.

El primer partido de esta pretemporada será el próximo miércoles en Redondela, un amistoso con la SAR. Este año el Bueu Atlético está exento de jugar la primera ronda de la Copa Galicia y debutará en la segunda eliminatoria, en la que tendrá que medirse al ganador del duelo entre Ribeiro y el Automanía Luceros.