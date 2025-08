Costa: "Merecemos la bandera, pero Chapela no está a 15 segundos"

"Nos tocaba una alegría, llevábamos ya dos o tres regatas en una evolución muy positiva y el domingo lo hicimos muy bien". Así valora el entrenador de Tirán Pereira, David Costa, la victoria de su tripulación en la VIII Bandeira de Cesantes, que sirvió para romper la hegemonía de Chapela Wofco. Pero al mismo tiempo avisa: "Chapela no está a 15 segundos. Ni de broma".

Así que el objetivo de los moañeses seguirá siendo pelear en las cuatro regatas que quedan y en el Trofeo Teresa Herrera para acercarse a Chapela y garantizar su presencia en la eliminatoria de ascenso a la ACT. "No sé lo que le pasó a Chapela, si hicieron cambios o qué. Puedo hablar por nosotros, que teníamos muy bien preparada esta regata especial –era a 6 largos y 5 ciabogas– y jugamos bien nuestras cartas", destaca el entrenador de la Mar do Con.

La victoria confirma la tendencia positiva de las dos regatas previas, en las que había conseguido imponerse en su particular duelo con Samertolaméu Oversea. "El equipo va madurando y se va juntando. Estamos hablando de una tripulación casi nueva, con un estilo de remada diferente al de la temporada pasada y los cambios siempre necesitan algún tiempo", expone David Costa. Este resultado prácticamente le garantiza a los moañeses su presencia en la clasificatoria de la Bandera de La Concha –Galicia tendrá tres plazas y el corte se realizará el 17 de agosto–, aunque desde Tirán insisten en que ese no es el objetivo. "Sabemos que Chapela no está a 15 segundos ni de broma, eso lo tenemos claro. Prefiero no valorar sobre lo qué pasó el domingo y centrarnos en nosotros. Este resultado es un refuerzo positivo y no nos conformamos, vamos a por más", afirma el técnico.

La regata de este fin de semana deja además un cambio en la configuración de la tanda de honor para el sábado en Narón. Bueu Simei sigue en su tendencia al alza y por tercer fin de semana consecutivo supera a Castropol y ahora le saca un punto de ventaja (51 para la Maruxía y 50 para los asturianos). Eso le permite colocarse en cuarta plaza, por detrás de Chapela, Tirán y Samertolaméu, por lo que en la VII Bandeira Cidade de Narón remará en la tanda de honor.