Casi 300 deportistas y 70 equipos compiten desde hoy en Cangas

La Asociación Cultural Deportiva O Pirulí de Cangas organiza desde hoy la quinta edición del su torneo de baloncesto urbano Cangas 3x3. Un evento en el que se espera la participación de casi 300 deportistas de toda España y 70 equipos, diez de ellos profesionales.

El torneo deportivo se presentó oficialmente ayer y se disputará entre hoy y mañana en distintas localizaciones del centro urbano cangués. Una de las grandes novedades de este año es que se rehabilitó y pintó la pista de baloncesto 3x3 de la Praza da Palma. Este espacio, junto con la cancha profesional olímpica [en los jardines de O Señal], servirá para garantizar un nivel de competición máximo. Entre los equipos profesionales destaca la presencia de jugadores como Javi Veiga o Adam Wazinsky.

Desde O Pirulí avanzan que el Torneo Cangas 3x3 se dividirá en varias categorías. En primer lugar están las de base para equipos sub 13, sub 15 y sub 17, tanto en categoría masculina como femenina, y que incluirá premios y camisetas oficiales para los nuevos talentos. Hoy sábado también se jugarán las categorías 3x3 Classic, tanto en hombres como en mujeres, con equipos sénior y con la posibilidad de clasificarse para la jornada Pro.

Categoría Pro: 1.000 euros en premios y una plaza para O Marisquiño

La Pro es categoría reina del Cangas 3x3, que reunirá a conjuntos de élite y que se disputará mañana domingo. Aquí habrá 1.000 euros en premios, una plaza para el torneo de O Marisquiño y puntuación oficial para Ránking FIBA 3x3.

Desde O Pirulí invitan a la ciudadanía a disfrutar de un fin de semana de baloncesto, cultura urbana y vida en la calle. El evento va más allá de la vertiente meramente deportiva porque incluirá expresiones artísticas y culturales que refuerzan su carácter urbano y abierto a toda la comunidad.

Así, en colaboración con la escuela de danza urbana Boombox habrá actuaciones de baile durante la competición de mañana domingo, llevando el ritmo y el espectáculo a los partidos. Y a mayores se impulsa la creación de un mural artístico en el escenario de los jardines de O Señal, una obra que busca «visibilizar a conexión entre a arte urbana e o deporte».

El Cangas 3x3 reunirá este fin de semana en la villa a equipos que llegan de toda Galicia y de otros puntos de España. Un nivel de participación que consolida a esta cita como uno de los eventos de referencia del baloncesto urbano en el noroeste de la Península Ibérica.