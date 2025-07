Marcell Ludman: «Tenemos que ir paso a paso y sumar muchos puntos en casa»

Ir paso a paso, ser fuertes en O Gatañal y tener una mentalidad ganadora. Esa es la fórmula que ha defendido Marcell Csaba Ludman en su presentación como nuevo jugador del Frigoríficos del Morrazo, un acto que tuvo lugar en las instalaciones de Wofco –uno de los patrocinadores de la entidad canguesa– y en el que subrayó su idea de «ir paso a paso, partido a partido. Tenemos que trabajar y lograr muchos puntos en casa. Si creemos, podemos ganar».

El lateral húngaro, de 22 años de edad, es una clara apuesta de presente y futuro, como corresponde a un jugador que tan solo hace dos años se proclamó subcampeón del mundo júnior con la selección de su país y que procede de una de las academias balonmanísticas clásicas de Hungría, la del Neka. Para él aterrizar en Cangas supone «una buena oportunidad. Solo he oído cosas buenas del Cangas porque tengo dos amigos que han jugado aquí [en la Liga Asobal]. Sé que es un muy buen equipo, los aficionados son fantásticos, hay una buena atmósfera y me gustaría mostrarme como jugador».

"Trabajar mucho para jugar muchos minutos"

Dar el salto a la Asobal supone para él avanzar en su carrera, toda vez que «llego a una buena Liga con buenos equipos. Creo que tenemos que trabajar mucho y conseguiremos nuestros objetivos». Es más, lo sabe directamente por los consejos que le han dado dos de sus compañeros en esa Hungría Sub 21 con la que fue plata en el mundial, el meta Palasics (ex del Logroño) y el lateral Pergel (actual jugador del equipo riojano). «Me dijeron que es una Liga muy fuerte, con muchos equipos con un nivel similar. Me dijeron que tenía que trabajar mucho porque si no lo haces aquí no tienes la posibilidad de jugar muchos minutos», manifiesta.

El nuevo jugador edl Frigoríficos del Morrazo, entre Vila y González. / Gonzalo Núñez

Apenas un par de días de trabajo con sus nuevos compañeros en Cangas le han bastado para comprender que «son un montón de cosas nuevas, es una cultura con un gran conocimiento, la actitud española es diferente, con gente muy agradable». Y añade a la ecuación el innegable atractivo de las playas, que ya ha visitado con sus colegas y le han «encantado. Estoy muy contento de estar aquí». En cuanto a la plantilla ve que hay «un buen equipo con muchos buenos jugadores» y se muestra convencido de que «si trabajamos duro, podremos conseguir nuestros objetivos. Es una buena oportunidad para todos nosotros».

El aval de Akos Kis

Ludman llega al Frigoríficos del Morrazo con el aval de un ex como Akos Kis. Pero el que fuera notable defensor del Cangas en la primera década del 2000 también le ha dado inmejorables referencias del equipo y de la villa a su compatriota. «Akos fue mi entrenador, es muy buena persona y me dijo que Cangas es un lugar fantástico», dice. No solo eso, sino que le contó una anécdota, cuando fue al supermercado, una persona lo reconoció y le pagó la compra. «Para mí esto es superextraño, porque la actitud en Hungría es muy diferente», señaló entre risas.

Sobre su aportación en el equipo tiene muy claro que sus cualidades pasan por «ayudar con mi fuerza y con defensa, y ofensivamente con el lanzamiento de 9-10 metros. Esas son mis características», señala antes de añadir «y mi actitud». Ludman también está deseoso de participar en el ambiente de O Gatañal, que asegura conocer de momento «solo por vídeos. Hay muchísimos aficionados en cada partido en casa y será muy bonito jugar como local».