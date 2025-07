El cruceiro do Hío marca el camino

Con el cruceiro do Hío como testigo y la Ría de Aldán de fondo, el Frigoríficos del Morrazo de Quique Domínguez dio ayer el pistoletazo de salida a su renovado proyecto, en una temporada en la que el objetivo volverá a ser, una vez más, asegurar su continuidad entre los grandes del balonmano nacional. El técnico pontevedrés apostó por el emblemático monumento para ofrecer su primera charla motivacional a una plantilla con ocho fichajes y en la que únicamente faltaba Santi López, ausente en esta pretemporada con permiso del club por cuestiones académicas.

La elección del cruceiro no fue casual, sino que respondió al simbolismo de una encrucijada en la que hay que decidir el camino que tomar. «Pero no depende solo de la decisión, sino que lo que la hace buena son las cosas que haces después, el trabajo, el esfuerzo....», señala el propio técnico, que insistió a sus pupilos en el valor del colectivo, y en la necesidad de contar con personalidad y con una identidad, además de «estar preparados para los momentos en los que las cosas no vayan bien».

Fotografía de familia de jugadores y cuerpo técnico del Frigoríficos junto al cruceiro do Hío. / SANTOS ALVAREZ

Previamente, la plantilla había sido citada a las 9.30 horas en el pabellón de O Gatañal, ante la presencia del presidente de la entidad, Alberto González, así como del director deportivo de la misma, Óscar Fernández. Ambos apuntaron a la responsabilidad de vestir la camiseta del Cangas y a las esperanzas depositadas en el equipo en una temporada que se espera sea tranquila y a la vez ilusionante.

La plantilla canguesa, ayer en O Hío. / Santos Álvarez

Allí estaban las ocho incorporaciones realizadas por el club en este año, es decir, el portero Suljevic (Izvidac); los pivotes Javi García (Logroño) y Pablo Castro (Anaitasuna); los laterales Samu Pereiro (Anaitasuna), Valderhaug (Haslum HK), Rivero (Logroño) y Ludman (Neka); y el extremo D’Antino (Atlético Valladolid). Pero también los jugadores que continúan de la pasada temporada, y que son los porteros Javi Fernández y Mateo Pallas; el central Manu Pérez; los extremos Gallardo, Arón y Arnau Fernández; el lateral Martín Gayo; y el pivote y capitán del equipo, Juan Quintas. Además, Domínguez tendrá a su disposición a cuatro jugadores del Automanía Luceros que realizarán la pretemporada con los «mayores». Son el pivote Juan Rodríguez, el extremo Martín Fuentes y los primeras líneas Iago Iglesias y Denís.

Ya en horario vespertino, a partir de las 20.30 horas, el equipo cangués realizó su primera sesión de pista en la que el balón ya fue protagonista. Y es que Domínguez, más allá de la necesaria preparación física de una pretemporada, quiere que sus hombres adquieran sensaciones con la pelota desde ya. Obviamente el trabajo fue ligero, con ejercicios de pase y juegos de diversión, aunque a finales de semana el equipo ya podría comenzar a ir viendo algunos aspectos de carácter táctico.

La primera cita en cuanto a amistosos será la de los días 7 y 8 de agosto en el Torneo Interpontes de Pontevedra. El Sporting de Portugal será el rival en semifinales, con Dinamo de Bucarest o Cisne aguardando en el siguiente duelo.