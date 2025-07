La Barba regresa al Frigoríficos

A finales de abril de 2024 Juan del Arco anunciaba en O Gatañal entre lagrimas su retirada como jugador de balonmano debido a una lesión en su rodilla izquierda. Ahora el exjugador regresa al Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo como integrante del cuerpo técnico de Quique Domínguez. Un anuncio que el club desveló ayer a mediodía a través de un vídeo en sus redes sociales, con la participación del propio Del Arco y su icónica barba. La Barba del Cangas está de vuelta.

El exjugador madrileño está afincado en Vigo por lazos familiares, algo que ayuda a que regrese a O Gatañal. Aunque sea en un papel distinto. « Estoy contento de volver, es algo que me gusta y que me apasiona. Pero a la vez también tengo algo de incertidumbre y nervios por el nuevo rol», confiesa Juan del Arco. «Es algo que nunca he hecho, que me coge completamente de nuevas. Es una experiencia completamente nueva que afronto», añade. Desde el Frigoríficos del Morrazo están convencidos de que esta nueva etapa será más que beneficiosa. «Apostamos por la excelencia y Juan encaja a la perfección en esa apuesta», subrayan desde la directiva.

La incorporación de Juan del Arco al cuerpo técnico de Quique Domínguez y junto a Felipe Verde es un paso más en la profesionalización del club y el crecimiento deportivo. Su presencia puede suponer una importante ayuda para que la plantilla pueda seguir creciendo, tanto a nivel individual como colectivo. De esta manera Del Arco y Quique Domínguez vuelven a cruzar sus caminos después de coincidir en el Helvetia Anaitasuna. «Juan tiene un gran conocimiento del juego, forjado en diversas ligas y países, participando en torneos de alto nivel, incluyendo un subcampeonato de Europa con Los Hispanos», destaca el entrenador del Frigoríficos.

En sus últimos temporadas en activo, tanto en Anaitasuna como en Cangas, ya ejercía un papel de líder e influencia entre sus compañeros, especialmente en la primera línea y en el centro de la defensa. “Es una incorporación que nos hará mejores, que enriquece al grupo y que ayudará al desarrollo de los jugadores”, concluye Quique Domínguez.

"No sé cómo va a salir, pero voy a poner todo de mi parte para aprender"

«No sé cómo va a salir, pero voy a poner todo de mi parte para aprender; me queda muchísimo por aprender de Quique [Domínguez] y Felipe [Verde]», manifestaba ayer Juan del Arco. Uno de sus objetivos es «aportar toda la parte buena que tuve como jugador, intentar trasladarla a la plantilla y ayudar en todo lo que se pueda». Y sobre todo «a disfrutar de una nueva etapa y a seguir peleando».

La directiva del Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo destaca la trayectoria internacional de Juan del Arco, su visión del juego y su profundo conocimiento de las dinámicas de un equipo de élite. “Es una pieza clave para fortalecer la conexión entre el cuerpo técnico y la plantilla”, explican. “Juan es un profesional ejemplar, un trabajador incansable y un gran conocedor del estilo de juego de Quique Domínguez. Es el complemento perfecto para nuestro equipo técnico y contribuirá a acelerar el proceso de adaptación del vestuario a la nueva filosofía”, concluye el director deportivo del Frigoríficos del Morrazo, Óscar Fernández.

Como jugador Juan del Arco defendió la camiseta del Cangas una temporada y media. Al final de la primera vuelta de la campaña 2023/24 se tuvo que operar y ya no volvió a jugar. A pesar de ese periodo tan corto su huella fue profunda. “Hay jugadores que están aquí muchos años y dejan una pequeña marca. Hay gente que no está tanto tiempo, pero que deja una marca gigante. Es el caso de Juan del Arco, que es un ejemplo de todo”, decían en su despedida el presidente del Cangas, Alberto González, y el propio Óscar Fernández en aquella emotiva despedida.