Un Cangas-Ademar para abrir el telón

La Liga Asobal 2025-2026 comenzará el fin de semana del 13 y 14 de septiembre con un duelo clásico para el Frigoríficos del Morrazo. El conjunto cangués levantará el telón del campeonato en el pabellón de O Gatañal ante el Ademar León, tal y como ha deparado el sorteo de la recientemente renombrada Liga Nexus Energía Asobal celebrado ayer. Los de Quique Domínguez disputarán ocho encuentros en casa en la segunda vuelta y pondrán el punto y final a la competición también en su feudo, frente al Ángel Ximénez Puente Genil de varios excangueses como su entrenador, Paco Bustos, o los jugadores Mario Dorado y Elcio Carvalho.

El técnico del Cangas no le concede una excesiva importancia al calendario, asegurando que lo que toca es «aceptarlo y afrontarlo de la mejor manera posible, sabiendo que va a ser una temporada de muchísima exigencia, con una igualdad terrible que ya se ha visto en los últimos años». Aún así, admite que «a mí siempre me gusta empezar jugando fuera de casa, algo que no se va a dar». Encima, el rival será un Ademar que «es el único equipo de Asobal contra el que jugaremos en pretemporada. Es una consecuencia de que el calendario se sortee el 18 de julio». Y revela que «seguro que este partido no se jugaría si se hubiese conocido antes el calendario».

En el apartado positivo destaca dos cuestiones, la de «tener ocho partidos en casa y siete fuera en la segunda vuelta del campeonato, y el terminar jugando en O Gatañal». Pero sentencia diciendo que «el calendario te lo marcan, te lo asignan y tú tienes que competir y prepararte para una temporada de alta exigencia».

El conjunto morracense tendrá un inicio intenso. En la jornada inicial tendrá enfrente a un Ademar que es una de las escuadras que menos variaciones ha realizado con respecto a la pasada temporada. Solo ha incorporado a Albizu, Samu Sáiz y Gonzalo Pérez, y los dos últimos ya saben lo que es estar en la disciplina ademarista. El Cangas, en cambio, presentará siete novedades –ocho en cuanto llegue un lateral izquierdo más– más la del entrenador. La primera salida será el fin de semana del 20 de septiembre a Nava antes de recibir el 27 al Bada Huesca y de visitar el Palau Blaugrana el 4 de octubre. Ya el 11 el cuadro cangués recibirá en su pista a otro de los conjuntos llamados a priori a luchar por evitar el descenso, el Balonmano Guadalajara.

Ese mes de octubre se cerrará con dos encuentros ante equipos de la zona noble como Torrelavega (día 18, a domicilio) y Logroño La Rioja (día 25, en O Gatañal). En noviembre el calendario se dulcifica un poco más con las salidas ante EON Alicante (8 de noviembre) y Villa de Aranda (fin de semana del 22), y los choques en casa frente a Atlético Valladolid (día 15) y Rebi Cuenca (día 29). Finalmente, la primera vuelta dejaría los cuatro últimos partidos para diciembre, en un margen de tan solo dos semanas. Los rivales del Cangas serían el Granollers (día 6 en casa), Bidasoa Irún (13 a domicilio), Caserío Ciudad Real (miércoles 17 en casa) y Ángel Ximénez Puente Genil (día 20, en tierras andaluzas).

En cuanto a la segunda vuelta, el Cangas jugará los dos últimos partidos de la Liga regular ante equipos que teóricamente estarán peleando por la permanencia, como son el recién ascendido Caserío Ciudad Real (el choque sería el día 23 de mayo en el Quijote Arena) y el Puente Genil, el día 30 de mayo.