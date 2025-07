Samertolaméu organiza un homenaje a socios, veteranos y a José L.Macey

El puerto de Meira acoge este domingo a mediodía la XI Bandeira Illa do Samertolameu-Concello de Moaña, una regata cuyos prolegómenos servirán para rendir homenaje a algunos de los socios, equipos y deportistas más destacados de la Sociedade Deportiva Samertolaméu-Oversea. La presentación oficial de la cita deportiva tuvo lugar ayer en la sede del club con la presencia, entre otras autoridades, de la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos.

El programa de actos del domingo comenzará a las 11.00 horas. Primero habrá un reconocimiento a los cinco socios/as más antiguos/as de la SD Samertolameu, que son “figuras claves na historia da entidade”, tal como explicaba su presidenta, María del Carmen Río. Luego será el turno del equipo de veteranos, que viene de conquistar la “triple corona”: Liga Galega, Campionato de Galicia y Campeonato de España. Y finalmente se distinguirá a José Luis Macey, como deportista destacado “pola súa longa e brillante traxectoria vinculada ao club”.

Respaldo institucional

La regata comenzará a partir de las 12.00 horas y será la quinta prueba puntuable de la Liga Galega de Traiñeiras (LGT). La organización de la XI Bandera Illa do Samertolameu-Concello de Moaña cuenta con el apoyo del ayuntamiento. Leticia Santos reiteró “o firme compromiso do Concello co deporte autóctono e coa promoción das tradicións mariñeiras”, así como el respaldo institucional a esta cita deportiva de referencia.